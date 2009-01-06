Через неделю после обращения перезвонили с горячки.
Теперь О-Банка у меня работает.
Вот только не знаю чего с ней делать
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 лют, 2020 23:23
Re: Идея Банк
Через неделю после обращения перезвонили с горячки.
Теперь О-Банка у меня работает.
Вот только не знаю чего с ней делать
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Додано: Вів 11 лют, 2020 00:16
Тому що в Ідеї MC, а у Моні Visa. I монін бін 444111 на деяких бін чекерах пробивається з ISO Country Code 840.
І якщо стор, як macys, вимагає
і при цьому чекає введену кредитку по біну, моніна карта іноді може проконати.
Дуже хочеться оплатити з карти Ідеї, зробіть замовлення по телефону:
Ну або вибирайте інтернешнл доставку через Borderfree, якщо грошей не шкода.
Додано: Вів 11 лют, 2020 07:36
Можно.
И оно даже работает. Но на последнем шаге фейлится
По всей видимости из-за того что где-то потерялся месяц.
Но сам депозит был создан, деньги со счета сняты.
Mind the gap.
Додано: Вів 11 лют, 2020 07:39
Re: Идея Банк
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Вів 11 лют, 2020 10:10
Давайте знову. Звідки ви взяли, що у мене саме Віза від Моні? Лише Мастер. Все співпадає. Давайте чекер, на якому я можу побачити моніну карту з кодом 840 і перевіримо. Всі чекери, де я перевіряв давали лише 804, тобто Україну
1) Замовлення через спробу дозвонитися по телефону можливо є якимось тимчасовим виходом, але повертаємося до попереднього ствердження - чому Моніний Мастер з кодом України дає можливість оплатити, а Мастером від Ідеї я цього зробити не можу. Якщо дасте чекер, у якому я побачи Моні карту з кодом 840, тоді можна спробувати повернутися до цього варіанту. Хоча я вже маю досвід спілкування зі службами підтримки онлайн-магазинів у США.... Той ще квест
2) Міжнародна доставка одразу відпадає - весь "цимес" у купівлі товарів, які за межі США не відправляються. 2 в одному - і ціна набато цікавіша, і ассортимент розпродажу більший у декілька разів. А купувати за оригінальними цінами, щось душа не лежить
Додано: Вів 11 лют, 2020 10:12
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