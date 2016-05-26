nickvp написав:У якомусь із попередніх пості Пума була наведена для прикладу. А взагалі розмова шла про macys - у них там зараз непогана акція на lancome. І взагалі, якщо картою одного українського банку заплатити за одному і тому ж американському сайті можна, то чому неможливо картою іншого? Розумію, що риторичне питання, але все ж таки хай побуде таке питання заданим..
Тому що в Ідеї MC, а у Моні Visa. I монін бін 444111 на деяких бін чекерах пробивається з ISO Country Code 840. І якщо стор, як macys, вимагає
Orders shipped to the United States must have a U.S. credit card billing address to be placed online.
і при цьому чекає введену кредитку по біну, моніна карта іноді може проконати. Дуже хочеться оплатити з карти Ідеї, зробіть замовлення по телефону:
If you'd like to ship to the United States and your credit card has an international billing address, please call (IDD #)+1+513-573-7912.
Ну або вибирайте інтернешнл доставку через Borderfree, якщо грошей не шкода.
vitaliy_berdinskikh написав:Но на последнем шаге фейлится
У них хоть что-то нормально работает?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
she_ne_investor написав:Тому що в Ідеї MC, а у Моні Visa. I монін бін 444111 на деяких бін чекерах пробивається з ISO Country Code 840.
Давайте знову. Звідки ви взяли, що у мене саме Віза від Моні? Лише Мастер. Все співпадає. Давайте чекер, на якому я можу побачити моніну карту з кодом 840 і перевіримо. Всі чекери, де я перевіряв давали лише 804, тобто Україну
І якщо стор, як macys, вимагає Orders shipped to the United States must have a U.S. credit card billing address to be placed online. і при цьому чекає введену кредитку по біну, моніна карта іноді може проконати. Дуже хочеться оплатити з карти Ідеї, зробіть замовлення по телефону: If you'd like to ship to the United States and your credit card has an international billing address, please call (IDD #)+1+513-573-7912. Ну або вибирайте інтернешнл доставку через Borderfree, якщо грошей не шкода.
1) Замовлення через спробу дозвонитися по телефону можливо є якимось тимчасовим виходом, але повертаємося до попереднього ствердження - чому Моніний Мастер з кодом України дає можливість оплатити, а Мастером від Ідеї я цього зробити не можу. Якщо дасте чекер, у якому я побачи Моні карту з кодом 840, тоді можна спробувати повернутися до цього варіанту. Хоча я вже маю досвід спілкування зі службами підтримки онлайн-магазинів у США.... Той ще квест 2) Міжнародна доставка одразу відпадає - весь "цимес" у купівлі товарів, які за межі США не відправляються. 2 в одному - і ціна набато цікавіша, і ассортимент розпродажу більший у декілька разів. А купувати за оригінальними цінами, щось душа не лежить