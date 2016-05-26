RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1739174017411742

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 250
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 23:23

Re: Идея Банк

Через неделю после обращения перезвонили с горячки.
Теперь О-Банка у меня работает.
Вот только не знаю чего с ней делать :)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 599
З нами з: 09.03.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 00:16

  nickvp написав:У якомусь із попередніх пості Пума була наведена для прикладу. А взагалі розмова шла про macys - у них там зараз непогана акція на lancome.
І взагалі, якщо картою одного українського банку заплатити за одному і тому ж американському сайті можна, то чому неможливо картою іншого? Розумію, що риторичне питання, але все ж таки хай побуде таке питання заданим..

Тому що в Ідеї MC, а у Моні Visa. I монін бін 444111 на деяких бін чекерах пробивається з ISO Country Code 840.
І якщо стор, як macys, вимагає
Orders shipped to the United States must have a U.S. credit card billing address to be placed online.

і при цьому чекає введену кредитку по біну, моніна карта іноді може проконати.
Дуже хочеться оплатити з карти Ідеї, зробіть замовлення по телефону:
If you'd like to ship to the United States and your credit card has an international billing address, please call (IDD #)+1+513-573-7912.

Ну або вибирайте інтернешнл доставку через Borderfree, якщо грошей не шкода. :)
she_ne_investor
 
Повідомлень: 2577
З нами з: 23.09.08
Подякував: 27 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 07:36

  Slx написав:Через обанку можно открыть депозит?

Можно.

И оно даже работает. Но на последнем шаге фейлится :lol:

По всей видимости из-за того что где-то потерялся месяц.
https://pasteboard.co/IU8NCBX.jpg

Но сам депозит был создан, деньги со счета сняты.
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 https://client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 220
З нами з: 06.08.19
Подякував: 37 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 07:39

Re: Идея Банк

  vitaliy_berdinskikh написав:Но на последнем шаге фейлится

У них хоть что-то нормально работает? :)
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 635
З нами з: 31.07.19
Подякував: 17 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 10:10

  she_ne_investor написав:Тому що в Ідеї MC, а у Моні Visa. I монін бін 444111 на деяких бін чекерах пробивається з ISO Country Code 840.

:mrgreen: Давайте знову. Звідки ви взяли, що у мене саме Віза від Моні? Лише Мастер. Все співпадає. Давайте чекер, на якому я можу побачити моніну карту з кодом 840 і перевіримо. Всі чекери, де я перевіряв давали лише 804, тобто Україну

І якщо стор, як macys, вимагає
Orders shipped to the United States must have a U.S. credit card billing address to be placed online.
і при цьому чекає введену кредитку по біну, моніна карта іноді може проконати.
Дуже хочеться оплатити з карти Ідеї, зробіть замовлення по телефону:
If you'd like to ship to the United States and your credit card has an international billing address, please call (IDD #)+1+513-573-7912.
Ну або вибирайте інтернешнл доставку через Borderfree, якщо грошей не шкода. :)

1) Замовлення через спробу дозвонитися по телефону можливо є якимось тимчасовим виходом, але повертаємося до попереднього ствердження - чому Моніний Мастер з кодом України дає можливість оплатити, а Мастером від Ідеї я цього зробити не можу. Якщо дасте чекер, у якому я побачи Моні карту з кодом 840, тоді можна спробувати повернутися до цього варіанту. Хоча я вже маю досвід спілкування зі службами підтримки онлайн-магазинів у США.... Той ще квест
2) Міжнародна доставка одразу відпадає - весь "цимес" у купівлі товарів, які за межі США не відправляються. 2 в одному - і ціна набато цікавіша, і ассортимент розпродажу більший у декілька разів. А купувати за оригінальними цінами, щось душа не лежить :mrgreen:
nickvp
 
Повідомлень: 300
З нами з: 16.10.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 10:12

  ingtrans написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Но на последнем шаге фейлится

У них хоть что-то нормально работает? :)

У них багато чого не робиться нормально, але відповідають на листи регулярно і проблему вирішують. Так що, потихеньку користуватися можна
nickvp
 
Повідомлень: 300
З нами з: 16.10.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 11:59

А де кешбэк, psia krew? :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30373
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2421 раз.
Подякували: 3531 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 12:08

  clientage написав:А де кешбэк, psia krew? :evil:

go popierdoliło :lol:


Интересно, после покупки банка останется партнерская программа по переводам из Польши? И поменяется ли название?
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 https://client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 220
З нами з: 06.08.19
Подякував: 37 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1739174017411742
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, J, MASolomko, vitaliy_berdinskikh, vollena71 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
РВС Банк 1 ... 28, 29, 30
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 17:59
299 44709
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лют, 2020 12:02
J
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3821, 3822, 3823
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
38220 4664501
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лют, 2020 11:59
greenozon
Альфа-Банк 1 ... 8154, 8155, 8156
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
81550 9624761
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лют, 2020 11:44
Alfa_Bank

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (17418)
11.02.2020 12:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.