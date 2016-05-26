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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1740174117421743

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 250
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 15:47

  Savage Mind написав:Добрый день
Подскажите чем пользуетесь и как считаете свои расходы в грейсе, для погашения без процентов по карте?
:(

По якій карті?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32325
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1638 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 16:11

  Квесторе_поверніться написав:
  Savage Mind написав:Добрый день
Подскажите чем пользуетесь и как считаете свои расходы в грейсе, для погашения без процентов по карте?
:(

По якій карті?

CB Online
Savage Mind
 
Повідомлень: 52
З нами з: 03.10.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 16:22

Так а кэшбек что, уже отменили?
wig
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Повідомлень: 4551
З нами з: 06.01.12
Подякував: 59 раз.
Подякували: 294 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 16:30

  Savage Mind написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Savage Mind написав:Добрый день
Подскажите чем пользуетесь и как считаете свои расходы в грейсе, для погашения без процентов по карте?
:(

По якій карті?

CB Online

Залежить від страхівочки як юзати і платити.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32325
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1638 раз.
 
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  #<1 ... 1740174117421743
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