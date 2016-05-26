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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 лют, 2020 15:47
Savage Mind написав:
Добрый день
Подскажите чем пользуетесь и как считаете свои расходы в грейсе, для погашения без процентов по карте?
По якій карті?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 16:11
Квесторе_поверніться написав: Savage Mind написав:
Добрый день
Подскажите чем пользуетесь и как считаете свои расходы в грейсе, для погашения без процентов по карте?
По якій карті?
CB Online
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Додано: Вів 11 лют, 2020 16:22
Так а кэшбек что, уже отменили?
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Додано: Вів 11 лют, 2020 16:30
Savage Mind написав: Квесторе_поверніться написав: Savage Mind написав:
Добрый день
Подскажите чем пользуетесь и как считаете свои расходы в грейсе, для погашения без процентов по карте?
По якій карті?
CB Online
Залежить від страхівочки як юзати і платити.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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