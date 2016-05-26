По якій карті?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 лют, 2020 15:47
По якій карті?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 11 лют, 2020 16:11
Додано: Вів 11 лют, 2020 16:30
Залежить від страхівочки як юзати і платити.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 11 лют, 2020 16:51
Додано: Вів 11 лют, 2020 17:02
Ура, сальце )
Додано: Вів 11 лют, 2020 17:11
Re: Идея Банк
Мінімальний платіж пише в ІБ. Можна гривню докинути і помножити на 20.
Цю суму в останній банківський день місяця погасити.
Для контролю можна передзвонити на теплу лінію і запитати суму до повного погашення в пільговому пероді.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 11 лют, 2020 17:40
Re: Идея Банк
Что-то мне Идея, не доплатила 35 грн кеша. Не могу понять, или оплату телефона в ТАС2Ю не посчитала, или оплату интернета в Изе. MCC и там, и там вроде кошерные. Может кому-то за такие же платежи кешбэк не насчитали? Хоть буду знать, через какие платёжные системы картой КБО платить не стоит.
П.С. Есть ли возможность узнать по каким операциям кэшбек не прилетел? На горячке или может в отделении?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Вів 11 лют, 2020 18:05
Фантом
Excel в руки и считаете, на какую операцию (или операции) указывает недостающая сумма
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