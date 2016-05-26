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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1741174217431744>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 250
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 15:47

  Savage Mind написав:Добрый день
Подскажите чем пользуетесь и как считаете свои расходы в грейсе, для погашения без процентов по карте?
:(

По якій карті?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 16:11

  Квесторе_поверніться написав:
  Savage Mind написав:Добрый день
Подскажите чем пользуетесь и как считаете свои расходы в грейсе, для погашения без процентов по карте?
:(

По якій карті?

CB Online
Savage Mind
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 16:22

Так а кэшбек что, уже отменили?
wig
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 16:30

  Savage Mind написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Savage Mind написав:Добрый день
Подскажите чем пользуетесь и как считаете свои расходы в грейсе, для погашения без процентов по карте?
:(

По якій карті?

CB Online

Залежить від страхівочки як юзати і платити.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 16:51

  Квесторе_поверніться написав:
  Savage Mind написав:
  Квесторе_поверніться написав:По якій карті?

CB Online

Залежить від страхівочки як юзати і платити.

Страховки нет.
З.Ы. Интересует именно принцип, куда лучше смотреть и как лучше считать.
Savage Mind
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 17:02

Ура, сальце )
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 17:11

Re: Идея Банк

  Savage Mind написав:З.Ы. Интересует именно принцип, куда лучше смотреть и как лучше считать.

Мінімальний платіж пише в ІБ. Можна гривню докинути і помножити на 20.
Цю суму в останній банківський день місяця погасити.
Для контролю можна передзвонити на теплу лінію і запитати суму до повного погашення в пільговому пероді.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 17:40

Re: Идея Банк

Что-то мне Идея, не доплатила 35 грн кеша. Не могу понять, или оплату телефона в ТАС2Ю не посчитала, или оплату интернета в Изе. MCC и там, и там вроде кошерные. Может кому-то за такие же платежи кешбэк не насчитали? Хоть буду знать, через какие платёжные системы картой КБО платить не стоит.
П.С. Есть ли возможность узнать по каким операциям кэшбек не прилетел? На горячке или может в отделении?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 18:05

Фантом
Excel в руки и считаете, на какую операцию (или операции) указывает недостающая сумма ;)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 18:22

  Vorlon написав:Фантом
Excel в руки и считаете, на какую операцию (или операции) указывает недостающая сумма ;)

Так в том то и дело, что суммы операций в тас2ю и Изе совпадают. И именно за платежи в одной из этих двух платёжных систем, Идея кешбэк не начислила. Есть у меня подозрение, что всё таки за Изю, очень там любят играться с mcc.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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