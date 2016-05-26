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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 лют, 2020 19:05
Re: Идея Банк
Розвела і мене ідея з онлайн кешбеком. Платив за смарт в "алло" 11.01. 13-го підкинув грошей, що на 14.01 РД не мати боргу. 14-го спочатку ці гроші зараховуються як свої, а потім аж списуються за смарт. І виходить, що якби оплатив більше не кредитними, відповідно кешбек половина очікуваного. А я ще здивувася, що якісь коп. % нарахували в плюс, хоч вважав, що ввесь час в мінусі/0.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 11 лют, 2020 19:43
Ізя ще й як оффлайн міг провести. Там чиста лотерея. Деякі там 3% по вікенду отримували:-D
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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