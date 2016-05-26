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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1741174217431744

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 250
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 19:05

Re: Идея Банк

Розвела і мене ідея з онлайн кешбеком. Платив за смарт в "алло" 11.01. 13-го підкинув грошей, що на 14.01 РД не мати боргу. 14-го спочатку ці гроші зараховуються як свої, а потім аж списуються за смарт. І виходить, що якби оплатив більше не кредитними, відповідно кешбек половина очікуваного. А я ще здивувася, що якісь коп. % нарахували в плюс, хоч вважав, що ввесь час в мінусі/0.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 19:43

  Фантом написав:Есть у меня подозрение, что всё таки за Изю, очень там любят играться с mcc.

Ізя ще й як оффлайн міг провести. Там чиста лотерея. Деякі там 3% по вікенду отримували:-D
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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