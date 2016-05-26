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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 лют, 2020 19:05
Re: Идея Банк
Розвела і мене ідея з онлайн кешбеком. Платив за смарт в "алло" 11.01. 13-го підкинув грошей, що на 14.01 РД не мати боргу. 14-го спочатку ці гроші зараховуються як свої, а потім аж списуються за смарт. І виходить, що якби оплатив більше не кредитними, відповідно кешбек половина очікуваного. А я ще здивувася, що якісь коп. % нарахували в плюс, хоч вважав, що ввесь час в мінусі/0.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 11 лют, 2020 19:43
Ізя ще й як оффлайн міг провести. Там чиста лотерея. Деякі там 3% по вікенду отримували:-D
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 11 лют, 2020 20:40
Re: Идея Банк
Кто-нить пробовал зайти в банк с другова боку?
2 раза завернули оформление кредитки, последний раз в январе. Думаю оформить депо "на старт" (могу под завязку в 30к) и зайти в обанку - с 5%. У кого есть опыт?
Додано: Вів 11 лют, 2020 20:58
Страницы 3 назад кто-то интересовался таким подходом и мне тоже интересно, насколько депозит "На старт" повышает шансы получения ненулевого кредитного лимита. Ответа не было. По О.Карте мне сразу дали 0. В принципе мог бы попробовать открыть депозит, потому как варианты типа "пользуйтесь активно картой и мы установим лимит" мне не подходят - я не буду активно пользоваться картой даже с лимитом, а без лимита и подавно.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Вів 11 лют, 2020 21:00
ingtrans
А без лимита (за свою) интернет расходы идут с кешбеком в 5%? С таким % интересно даже за свои ... режут ставки по банкам конкретно.
Додано: Вів 11 лют, 2020 21:08
Re: Идея Банк
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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