RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1741174217431744

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 250
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 19:05

Re: Идея Банк

Розвела і мене ідея з онлайн кешбеком. Платив за смарт в "алло" 11.01. 13-го підкинув грошей, що на 14.01 РД не мати боргу. 14-го спочатку ці гроші зараховуються як свої, а потім аж списуються за смарт. І виходить, що якби оплатив більше не кредитними, відповідно кешбек половина очікуваного. А я ще здивувася, що якісь коп. % нарахували в плюс, хоч вважав, що ввесь час в мінусі/0.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3209
З нами з: 19.04.12
Подякував: 41 раз.
Подякували: 389 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 19:43

  Фантом написав:Есть у меня подозрение, что всё таки за Изю, очень там любят играться с mcc.

Ізя ще й як оффлайн міг провести. Там чиста лотерея. Деякі там 3% по вікенду отримували:-D
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4046
З нами з: 18.08.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 20:40

Re: Идея Банк

Кто-нить пробовал зайти в банк с другова боку?
2 раза завернули оформление кредитки, последний раз в январе. Думаю оформить депо "на старт" (могу под завязку в 30к) и зайти в обанку - с 5%. У кого есть опыт?
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 135
З нами з: 05.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 20:58

  vpchelko написав:Кто-нить пробовал зайти в банк с другова боку?
2 раза завернули оформление кредитки, последний раз в январе. Думаю оформить депо "на старт" (могу под завязку в 30к) и зайти в обанку - с 5%. У кого есть опыт?

Страницы 3 назад кто-то интересовался таким подходом и мне тоже интересно, насколько депозит "На старт" повышает шансы получения ненулевого кредитного лимита. Ответа не было. По О.Карте мне сразу дали 0. В принципе мог бы попробовать открыть депозит, потому как варианты типа "пользуйтесь активно картой и мы установим лимит" мне не подходят - я не буду активно пользоваться картой даже с лимитом, а без лимита и подавно.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 640
З нами з: 31.07.19
Подякував: 17 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 21:00

ingtrans
А без лимита (за свою) интернет расходы идут с кешбеком в 5%? С таким % интересно даже за свои ... режут ставки по банкам конкретно.
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 135
З нами з: 05.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 21:08

Re: Идея Банк

  vpchelko написав:А без лимита (за свою) интернет расходы идут с кешбеком в 5%?

За свои 2%.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 640
З нами з: 31.07.19
Подякував: 17 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 22:40

Re: Идея Банк

  nickvp написав:1) Замовлення через спробу дозвонитися по телефону можливо є якимось тимчасовим виходом, але повертаємося до попереднього ствердження - чому Моніний Мастер з кодом України дає можливість оплатити, а Мастером від Ідеї я цього зробити не можу. Якщо дасте чекер, у якому я побачи Моні карту з кодом 840, тоді можна спробувати повернутися до цього варіанту. Хоча я вже маю досвід спілкування зі службами підтримки онлайн-магазинів у США.... Той ще квест

Може бути різниця в відповіді на запит AVS (раптом моня підтвердив ваш штатівський біллінг адрес) чи ще якась фігня. Коротше, хз - чого гадати на кофейній гущі. Тим більше що Ідея кредитку мені зажала, так що інтерес більше академічний. :mrgreen:
she_ne_investor
 
Повідомлень: 2578
З нами з: 23.09.08
Подякував: 27 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1741174217431744
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
РВС Банк 1 ... 30, 31, 32
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 17:59
311 45541
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лют, 2020 22:44
Квесторе_поверніться
Альфа-Банк 1 ... 8156, 8157, 8158
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
81576 9627375
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лют, 2020 22:30
IMPRINTER
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3825, 3826, 3827
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
38265 4668176
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лют, 2020 21:46
mephala

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
РВС Банк (312)
11.02.2020 22:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.