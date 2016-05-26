RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1741174217431744

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 250
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 19:05

Re: Идея Банк

Розвела і мене ідея з онлайн кешбеком. Платив за смарт в "алло" 11.01. 13-го підкинув грошей, що на 14.01 РД не мати боргу. 14-го спочатку ці гроші зараховуються як свої, а потім аж списуються за смарт. І виходить, що якби оплатив більше не кредитними, відповідно кешбек половина очікуваного. А я ще здивувася, що якісь коп. % нарахували в плюс, хоч вважав, що ввесь час в мінусі/0.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3209
З нами з: 19.04.12
Подякував: 41 раз.
Подякували: 389 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 19:43

  Фантом написав:Есть у меня подозрение, что всё таки за Изю, очень там любят играться с mcc.

Ізя ще й як оффлайн міг провести. Там чиста лотерея. Деякі там 3% по вікенду отримували:-D
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4047
З нами з: 18.08.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 20:40

Re: Идея Банк

Кто-нить пробовал зайти в банк с другова боку?
2 раза завернули оформление кредитки, последний раз в январе. Думаю оформить депо "на старт" (могу под завязку в 30к) и зайти в обанку - с 5%. У кого есть опыт?
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 135
З нами з: 05.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 20:58

  vpchelko написав:Кто-нить пробовал зайти в банк с другова боку?
2 раза завернули оформление кредитки, последний раз в январе. Думаю оформить депо "на старт" (могу под завязку в 30к) и зайти в обанку - с 5%. У кого есть опыт?

Страницы 3 назад кто-то интересовался таким подходом и мне тоже интересно, насколько депозит "На старт" повышает шансы получения ненулевого кредитного лимита. Ответа не было. По О.Карте мне сразу дали 0. В принципе мог бы попробовать открыть депозит, потому как варианты типа "пользуйтесь активно картой и мы установим лимит" мне не подходят - я не буду активно пользоваться картой даже с лимитом, а без лимита и подавно.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 640
З нами з: 31.07.19
Подякував: 17 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 21:00

ingtrans
А без лимита (за свою) интернет расходы идут с кешбеком в 5%? С таким % интересно даже за свои ... режут ставки по банкам конкретно.
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 135
З нами з: 05.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 21:08

Re: Идея Банк

  vpchelko написав:А без лимита (за свою) интернет расходы идут с кешбеком в 5%?

За свои 2%.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 640
З нами з: 31.07.19
Подякував: 17 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 22:40

Re: Идея Банк

  nickvp написав:1) Замовлення через спробу дозвонитися по телефону можливо є якимось тимчасовим виходом, але повертаємося до попереднього ствердження - чому Моніний Мастер з кодом України дає можливість оплатити, а Мастером від Ідеї я цього зробити не можу. Якщо дасте чекер, у якому я побачи Моні карту з кодом 840, тоді можна спробувати повернутися до цього варіанту. Хоча я вже маю досвід спілкування зі службами підтримки онлайн-магазинів у США.... Той ще квест

Може бути різниця в відповіді на запит AVS (раптом моня підтвердив ваш штатівський біллінг адрес) чи ще якась фігня. Коротше, хз - чого гадати на кофейній гущі. Тим більше що Ідея кредитку мені зажала, так що інтерес більше академічний. :mrgreen:
she_ne_investor
 
Повідомлень: 2578
З нами з: 23.09.08
Подякував: 27 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 05:44

  Фантом написав:Что-то мне Идея, не доплатила 35 грн кеша. Не могу понять, или оплату телефона в ТАС2Ю не посчитала, или оплату интернета в Изе. MCC и там, и там вроде кошерные. Может кому-то за такие же платежи кешбэк не насчитали? Хоть буду знать, через какие платёжные системы картой КБО платить не стоит.
П.С. Есть ли возможность узнать по каким операциям кэшбек не прилетел? На горячке или может в отделении?

Тас2ю-молодец в этом плане.
То Изя чудит.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4311
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 293 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1741174217431744
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: designarm і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3825, 3826, 3827
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
38268 4669340
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2020 05:56
Tegularius
РВС Банк 1 ... 30, 31, 32
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 17:59
312 45824
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2020 05:49
sens
Альфа-Банк 1 ... 8156, 8157, 8158
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
81577 9628147
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лют, 2020 23:49
Nighthawk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16210)
12.02.2020 06:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.