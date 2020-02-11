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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1742174317441745

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 250
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 10:22

а был кеш бек в за прошлый месяц? у меня пусто, ничего не пришло
yoggik
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 10:30

  yoggik написав:а был кеш бек в за прошлый месяц? у меня пусто, ничего не пришло

Вчерась. Во второй половине дня. Все как положено. Мож вы где не там или не так платили и вас потому не окешбечили?
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Flamingo
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Повідомлень: 4004
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 10:51

  Flamingo написав:Проверено - по КБО при оплате комуналя через приват кишмиш начисляеЦЦа

А разве коммуналка не в исключениях? :shock: Или там левый MCC? :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 10:53

  Flamingo написав:
  miltador написав:А якщо через Приват24 карткою Ідеї\ОБанку оплачувати комуналку, кешбек зараховується як онлайн покупка?

Проверено - по КБО при оплате комуналя через приват кишмиш начисляеЦЦа

Что то не могу найти на новом сайте условия кэшбэка по КБО. В моей бумажной версии было исключение по МСС 4900.
Нашел: https://cdn.ideabank.ua/sites/default/f ... 0%B8_0.pdf
lel
 
Повідомлень: 2438
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 11:03

  Vorlon написав:
  Flamingo написав:Проверено - по КБО при оплате комуналя через приват кишмиш начисляеЦЦа

А разве коммуналка не в исключениях? :shock: Или там левый MCC? :roll:

Ну там не вся коммуналка - воля, городской телефон, мое осбб - их я плачу через приват 24 и идея за все это кишмиш начисляет. Остальная коммуналь у меня в симе
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
  • 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Flamingo
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Повідомлень: 4004
З нами з: 20.03.15
Подякував: 70 раз.
Подякували: 847 раз.
 
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  #<1 ... 1742174317441745
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