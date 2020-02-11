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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 лют, 2020 10:22
а был кеш бек в за прошлый месяц? у меня пусто, ничего не пришло
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yoggik
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Додано: Сер 12 лют, 2020 10:30
yoggik написав:
а был кеш бек в за прошлый месяц? у меня пусто, ничего не пришло
Вчерась. Во второй половине дня. Все как положено. Мож вы где не там или не так платили и вас потому не окешбечили?
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Flamingo
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Додано: Сер 12 лют, 2020 10:51
Flamingo написав:
Проверено - по КБО при оплате комуналя через приват кишмиш начисляеЦЦа
А разве коммуналка не в исключениях?
Или там левый MCC?
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Vorlon
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Додано: Сер 12 лют, 2020 10:53
Flamingo написав: miltador написав:
А якщо через Приват24 карткою Ідеї\ОБанку оплачувати комуналку, кешбек зараховується як онлайн покупка?
Проверено - по КБО при оплате комуналя через приват кишмиш начисляеЦЦа
Что то не могу найти на новом сайте условия кэшбэка по КБО. В моей бумажной версии было исключение по МСС 4900.
Нашел: https://cdn.ideabank.ua/sites/default/f ... 0%B8_0.pdf
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lel
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Додано: Сер 12 лют, 2020 11:03
Vorlon написав: Flamingo написав:
Проверено - по КБО при оплате комуналя через приват кишмиш начисляеЦЦа
А разве коммуналка не в исключениях?
Или там левый MCC?
Ну там не вся коммуналка - воля, городской телефон, мое осбб - их я плачу через приват 24 и идея за все это кишмиш начисляет. Остальная коммуналь у меня в симе
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
- 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Flamingo
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