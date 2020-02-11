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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 250
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 17:17

mihasik я сьогодні прив'язав. SMS з LOOKUP кодом прийшла від Monobank (моя картка по-замовчуванню в Masterpass). Але я прив'язував всередині додатку О.Банк.
miltador
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 17:37

  ingtrans написав:
  mihasik написав:Не могу ОБанку в мастерпас привязать. Смс не приходит. Кто-то привязывал?

Я привязывал и как раз с этим проблем не было. Причем привязывал из самого приложения, когда в нем еще был доступен выход на Masterpass и карты, привязанные к Masterpass.

Я тоже так сделал,в приложении все карты открылись кроме обанки
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 17:38

  miltador написав:mihasik я сьогодні прив'язав. SMS з LOOKUP кодом прийшла від Monobank (моя картка по-замовчуванню в Masterpass). Але я прив'язував всередині додатку О.Банк.

Тоже самое,но ОБанк не появилась
mihasik
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Повідомлень: 955
З нами з: 26.10.11
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