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Идея Банк
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Додано: Сер 12 лют, 2020 17:17
mihasik я сьогодні прив'язав. SMS з LOOKUP кодом прийшла від Monobank (моя картка по-замовчуванню в Masterpass). Але я прив'язував всередині додатку О.Банк.
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miltador
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Додано: Сер 12 лют, 2020 17:37
ingtrans написав: mihasik написав:
Не могу ОБанку в мастерпас привязать. Смс не приходит. Кто-то привязывал?
Я привязывал и как раз с этим проблем не было. Причем привязывал из самого приложения, когда в нем еще был доступен выход на Masterpass и карты, привязанные к Masterpass.
Я тоже так сделал,в приложении все карты открылись кроме обанки
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mihasik
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Додано: Сер 12 лют, 2020 17:38
miltador написав:mihasik
я сьогодні прив'язав. SMS з LOOKUP кодом прийшла від Monobank (моя картка по-замовчуванню в Masterpass). Але я прив'язував всередині додатку О.Банк.
Тоже самое,но ОБанк не появилась
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mihasik
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Додано: Сер 12 лют, 2020 19:29
mihasik написав: miltador написав:mihasik
я сьогодні прив'язав. SMS з LOOKUP кодом прийшла від Monobank (моя картка по-замовчуванню в Masterpass). Але я прив'язував всередині додатку О.Банк.
Тоже самое,но ОБанк не появилась
Привязал через сайт мастерпаса.
Смс с кодом не приходят. Случайно нашел в историях опереации.
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mihasik
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Додано: Сер 12 лют, 2020 19:31
Снятие налички с карты оБанки без комиссии, это кредит.деньги или свои?
Если в Польше снимать, будет работать, еще и в Грейс попадает?
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mihasik
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