RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1743174417451746

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 250
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 17:17

mihasik я сьогодні прив'язав. SMS з LOOKUP кодом прийшла від Monobank (моя картка по-замовчуванню в Masterpass). Але я прив'язував всередині додатку О.Банк.
miltador
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12
З нами з: 08.01.20
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 17:37

  ingtrans написав:
  mihasik написав:Не могу ОБанку в мастерпас привязать. Смс не приходит. Кто-то привязывал?

Я привязывал и как раз с этим проблем не было. Причем привязывал из самого приложения, когда в нем еще был доступен выход на Masterpass и карты, привязанные к Masterpass.

Я тоже так сделал,в приложении все карты открылись кроме обанки
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 957
З нами з: 26.10.11
Подякував: 18 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 17:38

  miltador написав:mihasik я сьогодні прив'язав. SMS з LOOKUP кодом прийшла від Monobank (моя картка по-замовчуванню в Masterpass). Але я прив'язував всередині додатку О.Банк.

Тоже самое,но ОБанк не появилась
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 957
З нами з: 26.10.11
Подякував: 18 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:29

  mihasik написав:
  miltador написав:mihasik я сьогодні прив'язав. SMS з LOOKUP кодом прийшла від Monobank (моя картка по-замовчуванню в Masterpass). Але я прив'язував всередині додатку О.Банк.

Тоже самое,но ОБанк не появилась

Привязал через сайт мастерпаса.
Смс с кодом не приходят. Случайно нашел в историях опереации.
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 957
З нами з: 26.10.11
Подякував: 18 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:31

Снятие налички с карты оБанки без комиссии, это кредит.деньги или свои?
Если в Польше снимать, будет работать, еще и в Грейс попадает?
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 957
З нами з: 26.10.11
Подякував: 18 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 21:08

27.12.2019в процесі оформлення кредиту-взаючи про нові додаткові оплати наприкдад про 2% про зняття кредиту (про які банківський працівник не сказала за №дня поки ми його оформля)ми з чоловіком відмовилися від кредиту на що працівник банку відповіла як це ми на вас потратили багато часу.На наступний день також був дзвінок з гарячоі лініі на що ми відповіли що ми категорично відмовляємося від кредиту
11.12.2020 дзвінок з гарячоі лініі про прострочений борг по кредиту 56900грн-офігеть просто чим займаються в даному відділенні.тобто ми кредит не брали..від кредиту відмовилися під час його оформлення але працівник сама собі рішила нам його дати..на що керівник відділення нам сьогодні 12.02.2020 відповів що вона немає дзвонити клієнтам і оточняти ім чи вони беруть чи ні перевела на депозитний рахунок кошти тоже працівник банку і офігеть так люди і стають аля боржниками навіть не будучи клієнтами цього банку до цього моменту як не звернулися сюди.
за 2.5місяці ми з чоловіком навіть не дрогадувалися що в нас є кредит-нідного дзвінка.одним словом шахрайська контора.а скільки ще таких обманутих людей????
м.Львів відділення на вул.Валова 11
vaskohalyna100388
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 12.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 08:19

vaskohalyna100388

Ви підписували якісь кредитні папери в банку?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7572
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 475 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1743174417451746
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: solomia і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3833, 3834, 3835
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
38342 4675361
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 лют, 2020 07:16
ingtrans
ОТП БАНК 1 ... 637, 638, 639
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6380 1436195
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 лют, 2020 00:30
ukrprom2014
А-Банк 1 ... 1541, 1542, 1543
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
15426 2132055
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 лют, 2020 00:28
ukrprom2014

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (17457)
13.02.2020 08:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.