Додано: Сер 12 лют, 2020 21:08

27.12.2019в процесі оформлення кредиту-взаючи про нові додаткові оплати наприкдад про 2% про зняття кредиту (про які банківський працівник не сказала за №дня поки ми його оформля)ми з чоловіком відмовилися від кредиту на що працівник банку відповіла як це ми на вас потратили багато часу.На наступний день також був дзвінок з гарячоі лініі на що ми відповіли що ми категорично відмовляємося від кредиту

11.12.2020 дзвінок з гарячоі лініі про прострочений борг по кредиту 56900грн-офігеть просто чим займаються в даному відділенні.тобто ми кредит не брали..від кредиту відмовилися під час його оформлення але працівник сама собі рішила нам його дати..на що керівник відділення нам сьогодні 12.02.2020 відповів що вона немає дзвонити клієнтам і оточняти ім чи вони беруть чи ні перевела на депозитний рахунок кошти тоже працівник банку і офігеть так люди і стають аля боржниками навіть не будучи клієнтами цього банку до цього моменту як не звернулися сюди.

за 2.5місяці ми з чоловіком навіть не дрогадувалися що в нас є кредит-нідного дзвінка.одним словом шахрайська контора.а скільки ще таких обманутих людей????

м.Львів відділення на вул.Валова 11