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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 лют, 2020 17:17
mihasik я сьогодні прив'язав. SMS з LOOKUP кодом прийшла від Monobank (моя картка по-замовчуванню в Masterpass). Але я прив'язував всередині додатку О.Банк.
Додано: Сер 12 лют, 2020 17:37
Я тоже так сделал,в приложении все карты открылись кроме обанки
Додано: Сер 12 лют, 2020 17:38
Додано: Сер 12 лют, 2020 19:29
Привязал через сайт мастерпаса.
Смс с кодом не приходят. Случайно нашел в историях опереации.
Додано: Сер 12 лют, 2020 19:31
Снятие налички с карты оБанки без комиссии, это кредит.деньги или свои?
Если в Польше снимать, будет работать, еще и в Грейс попадает?
Додано: Сер 12 лют, 2020 21:08
27.12.2019в процесі оформлення кредиту-взаючи про нові додаткові оплати наприкдад про 2% про зняття кредиту (про які банківський працівник не сказала за №дня поки ми його оформля)ми з чоловіком відмовилися від кредиту на що працівник банку відповіла як це ми на вас потратили багато часу.На наступний день також був дзвінок з гарячоі лініі на що ми відповіли що ми категорично відмовляємося від кредиту
11.12.2020 дзвінок з гарячоі лініі про прострочений борг по кредиту 56900грн-офігеть просто чим займаються в даному відділенні.тобто ми кредит не брали..від кредиту відмовилися під час його оформлення але працівник сама собі рішила нам його дати..на що керівник відділення нам сьогодні 12.02.2020 відповів що вона немає дзвонити клієнтам і оточняти ім чи вони беруть чи ні перевела на депозитний рахунок кошти тоже працівник банку і офігеть так люди і стають аля боржниками навіть не будучи клієнтами цього банку до цього моменту як не звернулися сюди.
за 2.5місяці ми з чоловіком навіть не дрогадувалися що в нас є кредит-нідного дзвінка.одним словом шахрайська контора.а скільки ще таких обманутих людей????
м.Львів відділення на вул.Валова 11
Додано: Чет 13 лют, 2020 08:19
vaskohalyna100388
Ви підписували якісь кредитні папери в банку?
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Додано: Чет 13 лют, 2020 09:17
Re: Идея Банк
Без лоха жизнь плоха.
Треба уважно читати умови, зазвичай мікролітерами.
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Додано: Чет 13 лют, 2020 11:12
Re: Идея Банк
Прийшло на вайбер:
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 13 лют, 2020 11:15
Re: Идея Банк
Затестил их бота. Теперь там можно посмотреть задолженность в грейсе. Хз как они ее считают, но она у меня не совпадает с рассчитанной по формуле ОМП*20 минус КБ.
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