RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1744174517461747

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 250
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 14:30

а кред ліміт (O.Bank) відразу наливають після активації картки чи треба зачекати?приходить можливо якесь смс - одобрили не одобрили?
balance
 
Повідомлень: 130
З нами з: 24.12.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 15:26

Re: Идея Банк

  balance написав:а кред ліміт (O.Bank) відразу наливають після активації картки чи треба зачекати?приходить можливо якесь смс - одобрили не одобрили?

Еще до получения и активации карты. Мне пришло уведомление минут через 10 после заказа карты.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 651
З нами з: 31.07.19
Подякував: 17 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 17:45

Другу пришел нулевой лимит.
Правда, он только работу поменял... ну или из-за 3х кредиток (хотя лимиты небольшие на 2х)
Slx
 
Повідомлень: 502
З нами з: 23.07.18
Подякував: 147 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 18:59

а поповнити цю картку як?))підключив мастерпас і пробую з нього поповнити, але в смс на підтвердження оплати 0.00UAH. ще не бачив такого глючного додатку))таке не можна клієнтам давати
balance
 
Повідомлень: 130
З нами з: 24.12.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 19:05

  balance написав:а поповнити цю картку як?))підключив мастерпас і пробую з нього поповнити, але в смс на підтвердження оплати 0.00UAH. ще не бачив такого глючного додатку))таке не можна клієнтам давати

Саме так. Таке враження, що додаток навіть альфа тестування не пройшов.
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 23
З нами з: 26.01.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1744174517461747
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: balance, kostya77, Rimlyanin1, vitaliy1111 і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8162, 8163, 8164
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
81639 9634628
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 лют, 2020 18:51
_All_
Юнекс Банк 1 ... 186, 187, 188
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
1870 17502
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 лют, 2020 18:05
mustbe
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3835, 3836, 3837
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
38367 4678491
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 лют, 2020 17:29
Monk23

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (17465)
13.02.2020 19:05
EximBonus Bot (1164)
13.02.2020 19:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.