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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 лют, 2020 14:30
а кред ліміт (O.Bank) відразу наливають після активації картки чи треба зачекати?приходить можливо якесь смс - одобрили не одобрили?
Додано: Чет 13 лют, 2020 15:26
Re: Идея Банк
Еще до получения и активации карты. Мне пришло уведомление минут через 10 после заказа карты.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Чет 13 лют, 2020 17:45
Другу пришел нулевой лимит.
Правда, он только работу поменял... ну или из-за 3х кредиток (хотя лимиты небольшие на 2х)
Додано: Чет 13 лют, 2020 18:59
а поповнити цю картку як?))підключив мастерпас і пробую з нього поповнити, але в смс на підтвердження оплати 0.00UAH. ще не бачив такого глючного додатку))таке не можна клієнтам давати
Додано: Чет 13 лют, 2020 19:05
Додано: Чет 13 лют, 2020 19:26
Re: Идея Банк
Мне удалось пополнить через Masterpass, правда, это было еще в первое его пришествие в приложение (потом он пропал, а сейчас снова появился). Еще с карты monobank p2p пополнял, а потом тем же monobank вытянул под 0. Лежит сейчас карта без дела (и без кредитного лимита), а при таком состояии дел с софтом даже пользоваться страшно. Может схожу как-нибудь по случаю в отделение кредитный лимит попросить, всё-таки 5% лучше, чем 2% Не дадут так полежит до лучших времен или до закрытия.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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