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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1744174517461747

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 250
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 14:30

а кред ліміт (O.Bank) відразу наливають після активації картки чи треба зачекати?приходить можливо якесь смс - одобрили не одобрили?
balance
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 15:26

Re: Идея Банк

  balance написав:а кред ліміт (O.Bank) відразу наливають після активації картки чи треба зачекати?приходить можливо якесь смс - одобрили не одобрили?

Еще до получения и активации карты. Мне пришло уведомление минут через 10 после заказа карты.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 17:45

Другу пришел нулевой лимит.
Правда, он только работу поменял... ну или из-за 3х кредиток (хотя лимиты небольшие на 2х)
Slx
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 18:59

а поповнити цю картку як?))підключив мастерпас і пробую з нього поповнити, але в смс на підтвердження оплати 0.00UAH. ще не бачив такого глючного додатку))таке не можна клієнтам давати
balance
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 19:05

  balance написав:а поповнити цю картку як?))підключив мастерпас і пробую з нього поповнити, але в смс на підтвердження оплати 0.00UAH. ще не бачив такого глючного додатку))таке не можна клієнтам давати

Саме так. Таке враження, що додаток навіть альфа тестування не пройшов.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 19:26

Re: Идея Банк

  balance написав:а поповнити цю картку як?))підключив мастерпас і пробую з нього поповнити, але в смс на підтвердження оплати 0.00UAH. ще не бачив такого глючного додатку))таке не можна клієнтам давати

Мне удалось пополнить через Masterpass, правда, это было еще в первое его пришествие в приложение (потом он пропал, а сейчас снова появился). Еще с карты monobank p2p пополнял, а потом тем же monobank вытянул под 0. Лежит сейчас карта без дела (и без кредитного лимита), а при таком состояии дел с софтом даже пользоваться страшно. Может схожу как-нибудь по случаю в отделение кредитный лимит попросить, всё-таки 5% лучше, чем 2% :) Не дадут так полежит до лучших времен или до закрытия.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 21:56

  ingtrans написав:
  balance написав:а поповнити цю картку як?))підключив мастерпас і пробую з нього поповнити, але в смс на підтвердження оплати 0.00UAH. ще не бачив такого глючного додатку))таке не можна клієнтам давати

Мне удалось пополнить через Masterpass, правда, это было еще в первое его пришествие в приложение (потом он пропал, а сейчас снова появился). Еще с карты monobank p2p пополнял, а потом тем же monobank вытянул под 0. Лежит сейчас карта без дела (и без кредитного лимита), а при таком состояии дел с софтом даже пользоваться страшно. Может схожу как-нибудь по случаю в отделение кредитный лимит попросить, всё-таки 5% лучше, чем 2% :) Не дадут так полежит до лучших времен или до закрытия.
а p2p тут як працює?на технічний оведрафт не попаду?скільки гроші мають полежати перед тим як розраховуватись картою?
balance
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:30

На понедельник назначил оформление депо-на-старт.

Собираюсь под завязку столбить.

Интересен итог, дадут кредитку или нет? По сути 3ий заход будет в банк.
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:10

  vpchelko написав:На понедельник назначил оформление депо-на-старт.

Собираюсь под завязку столбить.

Интересен итог, дадут кредитку или нет? По сути 3ий заход будет в банк.

Банк такими щедрими клієнтами не розкидається. Можуть і приватний літак надати у розпорядження.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:35

  vpchelko написав:На понедельник назначил оформление депо-на-старт.
Собираюсь под завязку столбить.
Интересен итог, дадут кредитку или нет? По сути 3ий заход будет в банк.

Та вони того... Дивні трохи. :) Знову телефонують із "спеціальною пропозицією" - готівковим кредитом. "Тільки для вас, до 200к, без застави, бла-бла-бла..." Кажу, альо, гараж, ви мені кредитку з 10к дати не хочете, а тут 200к. "Нічо не знаємо, кредитки то інший відділ, нашо вам кредитка, беріть вкусну канхвєту...".
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