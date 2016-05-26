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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1745174617471748

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 251
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 08:50

Re: Идея Банк

  vpchelko написав:Собираюсь под завязку столбить.

завязка має (маленький) верхній ліміт, бачили? :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 08:58

  greenozon написав:
  vpchelko написав:Собираюсь под завязку столбить.

завязка має (маленький) верхній ліміт, бачили? :)

Я как Вы думаете? :)
  vpchelko написав:Думаю оформить депо "на старт" (могу под завязку в 30к)
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 09:01

Re: Идея Банк

  vpchelko написав:Интересен итог, дадут кредитку или нет?

Сумніваюсь...але спробувати можна.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 20:27

кудись пропала депозитна стоінка на офсайті ...
http://prntscr.com/r361la
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 21:11

greenozon
зашел сюда https://ideabank.ua/uk/deposits - показывает
Mind the gap.
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  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 21:42

vitaliy_berdinskikh
шайтан!
прорубали "ідейний канал"
теж завелось :)
чудеса!
+50грн !
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greenozon
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