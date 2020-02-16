Додано: Пон 17 лют, 2020 08:32

Идея - банк, от которого одни вопросы без ответов.



1. Уже третий месяц пользуюсь картой, но СМС-информирование не работает. На каждый звонок на горлинию - предложение сходить в отделение. Ходил туда 2 раза, без толку.

2. В конце января вывел карту в ноль и с того времени не пользовался. 11.02. упал кэшбэк за январь, в результате на карте появились "свои" деньги. Вчера оплатил мобильный телефон, вышло, что за свои (2% кэшбэка).

Часть денег осталась, в связи с этим вопрос: следующая трата (часть - свои, часть - кредитные) как будет считаться кэшбэк? На свои 2%, на кредитные 5% или возможны варианты?



3. У меня траты небольшие, поэтому чтобы не платить 25 грн в конце месяца, вывожу ее в ноль. А если до РД (она у меня 4-го) сделать какие-то траты, и они проведутся по счету (например, до 4.03. что-то оплатить в период с 1.03. по 3.03) и будет минус - что мне насчитают? Честно говоря, не соображу.



4. Читаю ветку и до сих пор не понял: в чем преимущество О.карты перед Карт Бланш Онлайн? Наверно, был невнимателен. Если мне дали 20к кредлимита (хотя столько и не надо), то зачем мне может понадобиться (теоретически) О.карта?