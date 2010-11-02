завязка має (маленький) верхній ліміт, бачили?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 лют, 2020 08:50
Re: Идея Банк
Додано: Суб 15 лют, 2020 08:58
Я как Вы думаете?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Суб 15 лют, 2020 09:01
Re: Идея Банк
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 16 лют, 2020 20:27
кудись пропала депозитна стоінка на офсайті ...
Додано: Нед 16 лют, 2020 21:11
greenozon
зашел сюда
Mind the gap.
Додано: Нед 16 лют, 2020 21:42
vitaliy_berdinskikh
шайтан!
прорубали "ідейний канал"
теж завелось
чудеса!
Додано: Пон 17 лют, 2020 08:32
Идея - банк, от которого одни вопросы без ответов.
1. Уже третий месяц пользуюсь картой, но СМС-информирование не работает. На каждый звонок на горлинию - предложение сходить в отделение. Ходил туда 2 раза, без толку.
2. В конце января вывел карту в ноль и с того времени не пользовался. 11.02. упал кэшбэк за январь, в результате на карте появились "свои" деньги. Вчера оплатил мобильный телефон, вышло, что за свои (2% кэшбэка).
Часть денег осталась, в связи с этим вопрос: следующая трата (часть - свои, часть - кредитные) как будет считаться кэшбэк? На свои 2%, на кредитные 5% или возможны варианты?
3. У меня траты небольшие, поэтому чтобы не платить 25 грн в конце месяца, вывожу ее в ноль. А если до РД (она у меня 4-го) сделать какие-то траты, и они проведутся по счету (например, до 4.03. что-то оплатить в период с 1.03. по 3.03) и будет минус - что мне насчитают? Честно говоря, не соображу.
4. Читаю ветку и до сих пор не понял: в чем преимущество О.карты перед Карт Бланш Онлайн? Наверно, был невнимателен. Если мне дали 20к кредлимита (хотя столько и не надо), то зачем мне может понадобиться (теоретически) О.карта?
Додано: Пон 17 лют, 2020 09:39
Re: Идея Банк
Онлайн или Вайт?
В Идее 5% на Онлайн за кредитные.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Пон 17 лют, 2020 10:02
1. Карт Бланш Онлайн, конечно.
2. Понятно, что 5% на кредитные ИНтересовало, из опыта, как начисляется, если часть списалась со своих, часть - с кредитных. По идее, должно пропорционально начислиться 2% и 5%, но хотелось бы услышать практиков.
Додано: Пон 17 лют, 2020 11:51
Re: Идея Банк
Да, именно так.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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