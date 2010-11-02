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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1746174717481749

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 251
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 12:39

  ukrprom2014 написав:
  Искатель написав:По идее, должно пропорционально начислиться 2% и 5%, но хотелось бы услышать практиков.

Да, именно так.


Так і є.
Вище писав, що недорахувався кешбеку, бо ідея пізніше провела покупку, а швидше внесення коштів, то вийшло, що більшу частину якби за свої. Тепер покупки зроблені 9-го провели сьогодні 17-им, знову вийшло що кешбек висів як свої і знову отримаю менший наступний кешбек.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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  #<1 ... 1746174717481749
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