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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 лют, 2020 12:39
ukrprom2014 написав: Искатель написав:
По идее, должно пропорционально начислиться 2% и 5%, но хотелось бы услышать практиков.
Да, именно так.
Так і є.
Вище писав, що недорахувався кешбеку, бо ідея пізніше провела покупку, а швидше внесення коштів, то вийшло, що більшу частину якби за свої. Тепер покупки зроблені 9-го провели сьогодні 17-им, знову вийшло що кешбек висів як свої і знову отримаю менший наступний кешбек.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 15:50
Искатель написав:
Читаю ветку и до сих пор не понял: в чем преимущество О.карты перед Карт Бланш Онлайн? Наверно, был невнимателен.
Смотреть тарифы в части абонплаты по картам. И неосновной кэшбек отличается. Если коротко, то О.Карта разумеется лучше!
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Додано: Пон 17 лют, 2020 18:26
"Встречают по одежке..."
Полтава. Вывеска разбита, на окнах висят частично оборванные рекламные плакаты... Никакого желания зайти и доверия. У банка настолько плохо дела?
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Додано: Пон 17 лют, 2020 18:29
Drive написав:
"Встречают по одежке..."
Полтава. Вывеска разбита, на окнах висят частично оборванные рекламные плакаты... Никакого желания зайти и доверия. У банка настолько плохо дела?
Поляк продає їх...все пустили на самоплив...мабуть.
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