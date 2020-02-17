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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1746174717481749

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 251
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 12:39

  ukrprom2014 написав:
  Искатель написав:По идее, должно пропорционально начислиться 2% и 5%, но хотелось бы услышать практиков.

Да, именно так.


Так і є.
Вище писав, що недорахувався кешбеку, бо ідея пізніше провела покупку, а швидше внесення коштів, то вийшло, що більшу частину якби за свої. Тепер покупки зроблені 9-го провели сьогодні 17-им, знову вийшло що кешбек висів як свої і знову отримаю менший наступний кешбек.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 15:50

  Искатель написав:Читаю ветку и до сих пор не понял: в чем преимущество О.карты перед Карт Бланш Онлайн? Наверно, был невнимателен.

Смотреть тарифы в части абонплаты по картам. И неосновной кэшбек отличается. Если коротко, то О.Карта разумеется лучше!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 18:26

Re: Идея Банк

"Встречают по одежке..."
Полтава. Вывеска разбита, на окнах висят частично оборванные рекламные плакаты... Никакого желания зайти и доверия. У банка настолько плохо дела?
Drive
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 18:29

  Drive написав:"Встречают по одежке..."
Полтава. Вывеска разбита, на окнах висят частично оборванные рекламные плакаты... Никакого желания зайти и доверия. У банка настолько плохо дела?

Поляк продає їх...все пустили на самоплив...мабуть.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 21:17

  Drive написав:"Встречают по одежке..."
Полтава. Вывеска разбита, на окнах висят частично оборванные рекламные плакаты... Никакого желания зайти и доверия. У банка настолько плохо дела?


можна фотку? аж цікаво стало
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 11:31

Re: Идея Банк

Банк тормоз, вчера открыл карту, сделал перевод по реквизитам. Из форварда деньги ушли сразу в 11 часов. Видимо, что идея банк будет зажимать деньги до последнего?
В другие банки, деньги заходят в течении дня (ну конечно, если не делать перевод в пятницу вечером)
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 11:33

vpchelko пополняю с Альфы, приходят день в день.
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anis
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