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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 лют, 2020 12:25
vpchelko написав:
Банк тормоз, вчера открыл карту, сделал перевод по реквизитам. Из форварда деньги ушли сразу в 11 часов. Видимо, что идея банк будет зажимать деньги до последнего?
В другие банки, деньги заходят в течении дня (ну конечно, если не делать перевод в пятницу вечером)
Реквізити де взяли? Може то був благодійний внесок на розвиток народних резервацій?
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Додано: Вів 18 лют, 2020 12:26
Vorlon написав: mihasik написав:
Нема % за конвертацию
Этого и в основной карте нет.
Так я просто + карты перечислил. Не с чем сравнивать. КБонлайн не дали, а оБанку дали без вопросов)
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Додано: Вів 18 лют, 2020 12:33
mihasik
І ліміт до неї дали?
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Додано: Вів 18 лют, 2020 12:39
klug написав:mihasik
І ліміт до неї дали?
Ага) 15 дали просил 5.
По КБонлайн, по телефону сказали что ноль. Я думаю что фраза:мне без страховок!, до оглашения лимита, сделала свое дело)
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