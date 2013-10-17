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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 лют, 2020 12:25
vpchelko написав:
Банк тормоз, вчера открыл карту, сделал перевод по реквизитам. Из форварда деньги ушли сразу в 11 часов. Видимо, что идея банк будет зажимать деньги до последнего?
В другие банки, деньги заходят в течении дня (ну конечно, если не делать перевод в пятницу вечером)
Реквізити де взяли? Може то був благодійний внесок на розвиток народних резервацій?
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Додано: Вів 18 лют, 2020 12:26
Vorlon написав: mihasik написав:
Нема % за конвертацию
Этого и в основной карте нет.
Так я просто + карты перечислил. Не с чем сравнивать. КБонлайн не дали, а оБанку дали без вопросов)
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Додано: Вів 18 лют, 2020 12:33
mihasik
І ліміт до неї дали?
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Додано: Вів 18 лют, 2020 12:39
klug написав:mihasik
І ліміт до неї дали?
Ага) 15 дали просил 5.
По КБонлайн, по телефону сказали что ноль. Я думаю что фраза:мне без страховок!, до оглашения лимита, сделала свое дело)
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mihasik
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Додано: Вів 18 лют, 2020 13:29
mihasik написав: klug написав:mihasik
І ліміт до неї дали?
Ага) 15 дали просил 5.
По КБонлайн, по телефону сказали что ноль. Я думаю что фраза:мне без страховок!, до оглашения лимита, сделала свое дело)
15 дали, а какая общая
кредитная нагрузка в других банках? 15 + сколько? Говорят это влияет.
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Maksi2
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Додано: Вів 18 лют, 2020 13:33
Maksi2 написав: mihasik написав: klug написав:mihasik
І ліміт до неї дали?
Ага) 15 дали просил 5.
По КБонлайн, по телефону сказали что ноль. Я думаю что фраза:мне без страховок!, до оглашения лимита, сделала свое дело)
15 дали, а какая общая
кредитная нагрузка в других банках? 15 + сколько? Говорят это влияет.
По всем картам около 100. +/-
Не знаю почему для одних влияет,других не особо это волнует.
Форвад с коко и идея кбонлайн не дают. Тася,Алла,Моня норм.
Наверное чем дальше тем сложнее. Кто в начале дал,те не уменьшают, а новые на это смотрят с опаской. Только в этом причина.
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mihasik
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Додано: Вів 18 лют, 2020 14:10
klug написав:
Реквізити де взяли? Може то був благодійний внесок на розвиток народних резервацій?
В oBank-е - IBAN - номер счет.
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vpchelko
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Додано: Вів 18 лют, 2020 14:14
mihasik написав:
По всем картам около 100. +/-
Не знаю почему для одних влияет,других не особо это волнует.
Форвад с коко и идея кбонлайн не дают. Тася,Алла,Моня норм.
Наверное чем дальше тем сложнее. Кто в начале дал,те не уменьшают, а новые на это смотрят с опаской. Только в этом причина.
Вероятно мне из-за 50к в примате не давал только тас, все другие сами предлагают и щедро пытаются налить, я - не беру, нет надобности без наличия кешбека за кредитные. Подозреваю что форвард с идеей поведут себя так же как тас. Связанно это с отсутствием перехода на новые стандарты и отсутствием внутрибанковских реформ. Тут всего 2 варианта, или это застаревшие нормы скоринга, или просто мафия ищет кредитных наркоманов отсеивая платежеспособных:
- поздравляем, ваш кредлим = 0.
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Maksi2
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Додано: Вів 18 лют, 2020 16:14
Денег до сих пор нет...
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