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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1747174817491750

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 251
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:25

  vpchelko написав:Банк тормоз, вчера открыл карту, сделал перевод по реквизитам. Из форварда деньги ушли сразу в 11 часов. Видимо, что идея банк будет зажимать деньги до последнего?
В другие банки, деньги заходят в течении дня (ну конечно, если не делать перевод в пятницу вечером)

Реквізити де взяли? Може то був благодійний внесок на розвиток народних резервацій?
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:26

  Vorlon написав:
  mihasik написав:Нема % за конвертацию

Этого и в основной карте нет.

Так я просто + карты перечислил. Не с чем сравнивать. КБонлайн не дали, а оБанку дали без вопросов)
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:33

mihasik
І ліміт до неї дали?
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:39

  klug написав:mihasik
І ліміт до неї дали?


Ага) 15 дали просил 5.
По КБонлайн, по телефону сказали что ноль. Я думаю что фраза:мне без страховок!, до оглашения лимита, сделала свое дело)
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 13:29

  mihasik написав:
  klug написав:mihasik
І ліміт до неї дали?


Ага) 15 дали просил 5.
По КБонлайн, по телефону сказали что ноль. Я думаю что фраза:мне без страховок!, до оглашения лимита, сделала свое дело)

15 дали, а какая общая кредитная нагрузка в других банках? 15 + сколько? Говорят это влияет.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 13:33

  Maksi2 написав:
  mihasik написав:
  klug написав:mihasik
І ліміт до неї дали?


Ага) 15 дали просил 5.
По КБонлайн, по телефону сказали что ноль. Я думаю что фраза:мне без страховок!, до оглашения лимита, сделала свое дело)

15 дали, а какая общая кредитная нагрузка в других банках? 15 + сколько? Говорят это влияет.

По всем картам около 100. +/-
Не знаю почему для одних влияет,других не особо это волнует.
Форвад с коко и идея кбонлайн не дают. Тася,Алла,Моня норм.
Наверное чем дальше тем сложнее. Кто в начале дал,те не уменьшают, а новые на это смотрят с опаской. Только в этом причина.
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 14:10

Re: Идея Банк

  klug написав:Реквізити де взяли? Може то був благодійний внесок на розвиток народних резервацій?

В oBank-е - IBAN - номер счет.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 14:14

  mihasik написав:По всем картам около 100. +/-
Не знаю почему для одних влияет,других не особо это волнует.
Форвад с коко и идея кбонлайн не дают. Тася,Алла,Моня норм.
Наверное чем дальше тем сложнее. Кто в начале дал,те не уменьшают, а новые на это смотрят с опаской. Только в этом причина.

Вероятно мне из-за 50к в примате не давал только тас, все другие сами предлагают и щедро пытаются налить, я - не беру, нет надобности без наличия кешбека за кредитные. Подозреваю что форвард с идеей поведут себя так же как тас. Связанно это с отсутствием перехода на новые стандарты и отсутствием внутрибанковских реформ. Тут всего 2 варианта, или это застаревшие нормы скоринга, или просто мафия ищет кредитных наркоманов отсеивая платежеспособных:
- поздравляем, ваш кредлим = 0. :mrgreen:
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:14

Re: Идея Банк

Денег до сих пор нет...
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 17:05

  vpchelko написав:
  klug написав:Реквізити де взяли? Може то був благодійний внесок на розвиток народних резервацій?

В oBank-е - IBAN - номер счет.

А далі? Писали свій РНОКПП чи ЄДРПОУ Ідеї?
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