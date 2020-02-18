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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1748174917501751

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 251
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 19:17

klug
Свой ИНН, пополнение счета.

Так как другой инфы для пополнения счета банк не предоставил.

Получатель, моя фамилия и инициалы,
код, мой ИНН
банк, Банк отримувача АТ "Ідея Банк"(м. Львів)
Код банку, 336310
КРЕДИТ рах. No, мой IBAN (счет карты Green Fund в идея банке )
сумма, 30 тыс грн
Призначення платежу, пополнение счета
vpchelko
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Повідомлень: 146
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  #<1 ... 1748174917501751
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