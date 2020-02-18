|
|
|
Идея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 лют, 2020 19:17
klug
Свой ИНН, пополнение счета.
Так как другой инфы для пополнения счета банк не предоставил.
Получатель, моя фамилия и инициалы,
код, мой ИНН
банк, Банк отримувача АТ "Ідея Банк"(м. Львів)
Код банку, 336310
КРЕДИТ рах. No, мой IBAN (счет карты Green Fund в идея банке )
сумма, 30 тыс грн
Призначення платежу, пополнение счета
-
vpchelko
-
-
- Повідомлень: 146
- З нами з: 05.07.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Annet_
, arkavs
, chieff
, Ethereum
, jay2004
, rudnitep
, Tico
, vitaliy1111
, vpchelko
і 6 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|38524
|4695209
|
Вів 18 лют, 2020 19:21
Tico
|
|1886
|19499
|
|
|81742
|9651946
|
|