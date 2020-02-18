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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 лют, 2020 19:17
klug
Свой ИНН, пополнение счета.
Так как другой инфы для пополнения счета банк не предоставил.
Получатель, моя фамилия и инициалы,
код, мой ИНН
банк, Банк отримувача АТ "Ідея Банк"(м. Львів)
Код банку, 336310
КРЕДИТ рах. No, мой IBAN (счет карты Green Fund в идея банке )
сумма, 30 тыс грн
Призначення платежу, пополнение счета
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vpchelko
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Додано: Вів 18 лют, 2020 20:06
vpchelko написав:
счет карты Green Fund
Так комісія за вхід на цю карту в Поляка за реквізитами. Ні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 18 лют, 2020 20:24
Квесторе_поверніться написав: vpchelko написав:
счет карты Green Fund
Так комісія за вхід на цю карту в Поляка за реквізитами. Ні?
То вже справа пана, як він хоче банку задобрити. Головне питання - де самі гроші. На перший погляд, реквізити ніби правдиві.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Вів 18 лют, 2020 21:37
Пополнение и зачисления на текущий счет Бесплатно*
Чего они там с тарифами долбятся? Вроде про комиссию не было речи? Какой я тариф смотрел тогда
?
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vpchelko
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