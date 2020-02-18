Так как другой инфы для пополнения счета банк не предоставил.
Получатель, моя фамилия и инициалы, код, мой ИНН банк, Банк отримувача АТ "Ідея Банк"(м. Львів) Код банку, 336310 КРЕДИТ рах. No, мой IBAN (счет карты Green Fund в идея банке ) сумма, 30 тыс грн Призначення платежу, пополнение счета
Так комісія за вхід на цю карту в Поляка за реквізитами. Ні?
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vpchelko написав:Квесторе_поверніться Т.е. меня банк сумел подъебать? К 0.5% уже 2 дня деньги непонятно где... Буду говорить фе банку, за 0 лояльность к новым клиентам. Чё подумают за дезу по всем каналам.
Ну конечно сам лох понимаю... не опытный
Просто Ви там зірочки не замітили...в тарифах.
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