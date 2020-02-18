RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1749175017511752

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 251
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 23:55

  vitaliy_berdinskikh написав:
  vpchelko написав:Ну конечно сам лох понимаю... не опытный :(


Надо было брать обычные, не Fund.

Вони з абонкою.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32517
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1643 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 00:00

Квесторе_поверніться

Они не могут завести деньги на депо напрямую, что на горячей линии не сообщалось (дезинформация по горячке была). По факту карту-счет надо открывать и и карты-счета на депозит уже переводить...
Только вот карта счет с платным входом с другого банка?? Чё я про это по факту узнаю?. Они шибанулись с такими акциями для новых клиентов???
Востаннє редагувалось vpchelko в Сер 19 лют, 2020 00:01, всього редагувалось 1 раз.
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 153
З нами з: 05.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 00:01

  Квесторе_поверніться написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  vpchelko написав:Ну конечно сам лох понимаю... не опытный :(


Надо было брать обычные, не Fund.

Вони з абонкою.

Так и у всех Fund указано - ошибочный вывод из-за криво-сформатированной таблицы. Да, абонки на фунде нет.

Вообще я для себя все меньше пользы вижу в идеевских картах. Лимиты на обороты начинают отягощать так как много проходит по Моне, а депозиты уже совсем не привлекательны. Это так, мысли вслух.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Сер 19 лют, 2020 00:03, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 253
З нами з: 06.08.19
Подякував: 47 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 00:03

  vpchelko написав:в результате получаем в место 18% годовых за 3 месяца, -0.5% чистыми за вход от суммы вклада или -6% годовых чистыми...

Виглядає так, що завтра мають назад у банк-відправник повернутись. Якби мали зайти сюди, то уже б зайшли, тому можливо обійдеться без збитків.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4076
З нами з: 18.08.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 514 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 00:05

klug
ну минус 3 дня 15% годовых от 30тыс ... надеюсь
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 153
З нами з: 05.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 09:50

vpchelko
Ну он всегда отличался подобной "лояльностью" к новичкм :)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 665
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1749175017511752
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, lubopytnaya, makor06, vitaliy_berdinskikh і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1546, 1547, 1548
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
15473 2139740
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 лют, 2020 10:39
greenozon
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3853, 3854, 3855
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
38544 4698088
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 лют, 2020 10:18
Квесторе_поверніться
Банк Альянс 1 ... 89, 90, 91
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
905 117937
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 лют, 2020 07:44
kreuz

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Лаунж Кей (394)
19.02.2020 10:41
А-Банк (15474)
19.02.2020 10:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.