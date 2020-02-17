Вони з абонкою.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 лют, 2020 23:55
Вони з абонкою.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Сер 19 лют, 2020 00:00
Квесторе_поверніться
Они не могут завести деньги на депо напрямую, что на горячей линии не сообщалось (дезинформация по горячке была). По факту карту-счет надо открывать и и карты-счета на депозит уже переводить...
Только вот карта счет с платным входом с другого банка?? Чё я про это по факту узнаю?. Они шибанулись с такими акциями для новых клиентов???
Востаннє редагувалось vpchelko в Сер 19 лют, 2020 00:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 19 лют, 2020 00:01
Так и у всех Fund указано - ошибочный вывод из-за криво-сформатированной таблицы. Да, абонки на фунде нет.
Вообще я для себя все меньше пользы вижу в идеевских картах. Лимиты на обороты начинают отягощать так как много проходит по Моне, а депозиты уже совсем не привлекательны. Это так, мысли вслух.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Сер 19 лют, 2020 00:03, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
Додано: Сер 19 лют, 2020 00:03
Виглядає так, що завтра мають назад у банк-відправник повернутись. Якби мали зайти сюди, то уже б зайшли, тому можливо обійдеться без збитків.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 19 лют, 2020 09:50
vpchelko
Ну он всегда отличался подобной "лояльностью" к новичкм
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Додано: Сер 19 лют, 2020 10:50
Re: Идея Банк
В выписке форварда:
Дата
валютуван
ня
17/02/2020
Опис
операції
Запит на уточнення
реквіз. докум.
(Автозарахування: код
отримувача
(мои ИНН) не
вірний)
Служба поддержки форварда сказал, что если сегодня не зайдут, то вернут деньги.
А стопэ - это ведь операция пополнения счета. А что тогда с балансом?
Додано: Сер 19 лют, 2020 11:48
Re: Идея Банк
При платьожику баланс зменщується...при поверненні збільшується.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 19 лют, 2020 12:01
Квесторе_поверніться
Так и есть, 17 списали 17 вернули, деньги на вроде на счету, баланс сходится, но на карте не обновляется.
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