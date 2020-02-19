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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 лют, 2020 18:57
подскажите в О.Банка есть кеш бек на первою покупку 10% или это только в Card Blanche Online
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Ananas1start
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Додано: Сер 19 лют, 2020 20:16
Ananas1start написав:
подскажите в О.Банка есть кеш бек на первою покупку 10% или это только в Card Blanche Online
Нема
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mihasik
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