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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1750175117521753

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 251
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 18:57

Re: Идея Банк

подскажите в О.Банка есть кеш бек на первою покупку 10% или это только в Card Blanche Online
Ananas1start
 
Повідомлень: 1
З нами з: 19.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 20:16

  Ananas1start написав:подскажите в О.Банка есть кеш бек на первою покупку 10% или это только в Card Blanche Online

Нема
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 967
З нами з: 26.10.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 21 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 22:12

  mihasik написав:Нема страховки.
Нема абонки.
Первые 120дн грейса
Нема % за конвертацию
Если больше 5т трат в предыдущем месяце, снятие нала без комиса до 10т. Также и с переводами.

а минус - это отсутствие привестственных 160 грн на покупку 2000.
Slx
 
Повідомлень: 508
З нами з: 23.07.18
Подякував: 150 раз.
Подякували: 55 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 22:14

Slx
Не смешите - это полностью компенсируется отсутствием абонплаты! Так что нафиг те 160 грн.
Vorlon
 
Повідомлень: 7981
З нами з: 14.06.13
Подякував: 395 раз.
Подякували: 816 раз.
 
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