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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 лют, 2020 18:57
подскажите в О.Банка есть кеш бек на первою покупку 10% или это только в Card Blanche Online
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Ananas1start
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Додано: Сер 19 лют, 2020 20:16
Ananas1start написав:
подскажите в О.Банка есть кеш бек на первою покупку 10% или это только в Card Blanche Online
Нема
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mihasik
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Додано: Сер 19 лют, 2020 22:12
mihasik написав:
Нема страховки.
Нема абонки.
Первые 120дн грейса
Нема % за конвертацию
Если больше 5т трат в предыдущем месяце, снятие нала без комиса до 10т. Также и с переводами.
а минус - это отсутствие привестственных 160 грн на покупку 2000.
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Slx
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Додано: Сер 19 лют, 2020 22:14
Slx
Не смешите - это полностью компенсируется отсутствием абонплаты! Так что нафиг те 160 грн.
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Vorlon
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Додано: Чет 20 лют, 2020 02:55
подскажите,для получения О-карты, как лучше указать место работы, если я временно не работаю, может лучше не указывать такое, чтобы мне дали небольшой кредитный лимит? кредитная история хорошая, задолженности нет
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Ananas1start
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:27
Ananas1start написав:
подскажите,для получения О-карты, как лучше указать место работы, если я временно не работаю, может лучше не указывать такое, чтобы мне дали небольшой кредитный лимит? кредитная история хорошая, задолженности нет
Так и указать: не работаю. Больше шансов что дадут кредлим как неплатежеспособному.
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Maksi2
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:09
А чи може хто підказати як отримати квитанцію по операції в цьому "гарному" банку. Все що бачу, що гроші з мого рахунку пішли на транзитний. Квитанцію сформувати ні з мобільного додатку, ні з клієнт-банку сформувати не маю можливості. Працівники кажуть, що можуть надати виписку саме таку, яку бачу я - де не буде ні кому пішли гроші, ні точки оплати ..... нічогісінько....
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nickvp
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:12
nickvp написав:
А чи може хто підказати як отримати квитанцію по операції в цьому "гарному" банку. Все що бачу, що гроші з мого рахунку пішли на транзитний. Квитанцію сформувати ні з мобільного додатку, ні з клієнт-банку сформувати не маю можливості. Працівники кажуть, що можуть надати виписку саме таку, яку бачу я - де не буде ні кому пішли гроші, ні точки оплати ..... нічогісінько....
Боооже, й це за коміс 0.5%? Та нащо вам таке лихо?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:50
Все открыл стартовый депозит.
Менеджер которая открывала депозит, говорит, что при оформлении кредитки через горячую линию оператор легко может ошибиться, и запороть оформление кредитки, лучше оформление делать через отделение.
Попробую через месяц другой, через отделение.
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vpchelko
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:03
vpchelko написав:
Все открыл стартовый депозит.
Менеджер которая открывала депозит, говорит, что при оформлении кредитки через горячую линию оператор легко может ошибиться, и запороть оформление кредитки, лучше оформление делать через отделение.
Попробую через месяц другой, через отделение.
в менеджера - свої плани на кредитки, в оператора кол-центру - свої )
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. http://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його. Развалинами ВТБ удовлетворен
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Betis_ck
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