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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:55
а старым клиентам депозит "На старт" 18% есть возможность открыть? По нему действительно 18% или есть подводные камни?
Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:00
У старих клиентов есть депозит Финиш. Там кажись сейчас 7% )
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:31
Заказал карту ОБанки. Курьер оперативно приивез на следующий день после заявки в приложении, активировали сразу после возврата доков курьером на отделение. Пока из нерабочего заметил только ошибку при пополнении своей карты через мастерпасс. P2P и сепы летают нормально. Лимит дали нулевой (ФОП), ТПшка говорит, что поднять никак нельзя, но клянутся, что поднимут сами, если пользоваться. В принципе 8% за свои на онлайн-подписки вполне неплохо. Попользуюсь пока, посмотрим, что и когда нальют. Вопрос - как у них с несанкционированными овердрафтами?
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