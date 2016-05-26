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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 251
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:55

а старым клиентам депозит "На старт" 18% есть возможность открыть? По нему действительно 18% или есть подводные камни?
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:00

У старих клиентов есть депозит Финиш. Там кажись сейчас 7% )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:31

Заказал карту ОБанки. Курьер оперативно приивез на следующий день после заявки в приложении, активировали сразу после возврата доков курьером на отделение. Пока из нерабочего заметил только ошибку при пополнении своей карты через мастерпасс. P2P и сепы летают нормально. Лимит дали нулевой (ФОП), ТПшка говорит, что поднять никак нельзя, но клянутся, что поднимут сами, если пользоваться. В принципе 8% за свои на онлайн-подписки вполне неплохо. Попользуюсь пока, посмотрим, что и когда нальют. Вопрос - как у них с несанкционированными овердрафтами?
Prospero
 
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