Додано: Суб 22 лют, 2020 07:47

Prospero, ingtrans Сильно сомневаюсь, что дело в ФОП. Это единственный банк куда я заходил как ФОП, правда заказывал КБО. Налили сходу 49к, без всяких страховок. Но прозвоны были по всем номерам. И дополнительно от СБ с вопросом какого цвета была машина, которую я продал 6-ть лет назад.

Кто не пьёт, тот не рискует.