|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:55
а старым клиентам депозит "На старт" 18% есть возможность открыть? По нему действительно 18% или есть подводные камни?
Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:00
У старих клиентов есть депозит Финиш. Там кажись сейчас 7% )
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:31
Заказал карту ОБанки. Курьер оперативно приивез на следующий день после заявки в приложении, активировали сразу после возврата доков курьером на отделение. Пока из нерабочего заметил только ошибку при пополнении своей карты через мастерпасс. P2P и сепы летают нормально. Лимит дали нулевой (ФОП), ТПшка говорит, что поднять никак нельзя, но клянутся, что поднимут сами, если пользоваться. В принципе 8% за свои на онлайн-подписки вполне неплохо. Попользуюсь пока, посмотрим, что и когда нальют. Вопрос - как у них с несанкционированными овердрафтами?
Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:42
Re: Идея Банк
Тоже ФОП, тоже нулевой лимит (хотя фиг его знает из-за чего). Где-то тут выше я писал, что сотрудница в отделении, которая курирует О.Банк, сказала, что, как правило, дают нулевой лимит, но давали и не нулевой. На горячей линии сказали, что банк по своему усмотрению (и только так) может пересматривать лимит примерно раз в 6 месяцев, но поскольку пользоваться в ближайшее время почти или совсем не буду, то вряд ли моя карта доживет до ненулевого лимита
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Суб 22 лют, 2020 07:47
Prospero, ingtrans Сильно сомневаюсь, что дело в ФОП. Это единственный банк куда я заходил как ФОП, правда заказывал КБО. Налили сходу 49к, без всяких страховок. Но прозвоны были по всем номерам. И дополнительно от СБ с вопросом какого цвета была машина, которую я продал 6-ть лет назад.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Суб 22 лют, 2020 10:42
Re: Идея Банк
Я тоже сомневаюсь, что дело в ФОП. В моем случае я больше склоняюсь к наличию кредиток других банков с приличными лимитами или низким шансам выхода из грейса. На самом деле лимит установили буквально через 10 минут после регистрации в приложении, при этом информации у банка было минимум - то, что я указал сам при регистрации (вообще ничего плохого), + УБКИ (497, ни одного выхода за грейс). Никаких звонков и дполнительных вопросов не было.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|