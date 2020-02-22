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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 251
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:55

а старым клиентам депозит "На старт" 18% есть возможность открыть? По нему действительно 18% или есть подводные камни?
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:00

У старих клиентов есть депозит Финиш. Там кажись сейчас 7% )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:31

Заказал карту ОБанки. Курьер оперативно приивез на следующий день после заявки в приложении, активировали сразу после возврата доков курьером на отделение. Пока из нерабочего заметил только ошибку при пополнении своей карты через мастерпасс. P2P и сепы летают нормально. Лимит дали нулевой (ФОП), ТПшка говорит, что поднять никак нельзя, но клянутся, что поднимут сами, если пользоваться. В принципе 8% за свои на онлайн-подписки вполне неплохо. Попользуюсь пока, посмотрим, что и когда нальют. Вопрос - как у них с несанкционированными овердрафтами?
Prospero
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:42

Re: Идея Банк

  Prospero написав:Лимит дали нулевой (ФОП), ТПшка говорит, что поднять никак нельзя, но клянутся, что поднимут сами, если пользоваться. В принципе 8% за свои на онлайн-подписки вполне неплохо. Попользуюсь пока, посмотрим, что и когда нальют.

Тоже ФОП, тоже нулевой лимит (хотя фиг его знает из-за чего). Где-то тут выше я писал, что сотрудница в отделении, которая курирует О.Банк, сказала, что, как правило, дают нулевой лимит, но давали и не нулевой. На горячей линии сказали, что банк по своему усмотрению (и только так) может пересматривать лимит примерно раз в 6 месяцев, но поскольку пользоваться в ближайшее время почти или совсем не буду, то вряд ли моя карта доживет до ненулевого лимита :)
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 07:47

Prospero, ingtrans Сильно сомневаюсь, что дело в ФОП. Это единственный банк куда я заходил как ФОП, правда заказывал КБО. Налили сходу 49к, без всяких страховок. Но прозвоны были по всем номерам. И дополнительно от СБ с вопросом какого цвета была машина, которую я продал 6-ть лет назад.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 10:42

Re: Идея Банк

  Фантом написав:Сильно сомневаюсь, что дело в ФОП. Это единственный банк куда я заходил как ФОП, правда заказывал КБО. Налили сходу 49к, без всяких страховок. Но прозвоны были по всем номерам. И дополнительно от СБ с вопросом какого цвета была машина, которую я продал 6-ть лет назад.

Я тоже сомневаюсь, что дело в ФОП. В моем случае я больше склоняюсь к наличию кредиток других банков с приличными лимитами или низким шансам выхода из грейса. На самом деле лимит установили буквально через 10 минут после регистрации в приложении, при этом информации у банка было минимум - то, что я указал сам при регистрации (вообще ничего плохого), + УБКИ (497, ни одного выхода за грейс). Никаких звонков и дполнительных вопросов не было.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 15:04

  Prospero написав:Заказал карту ОБанки. Курьер оперативно приивез на следующий день после заявки в приложении, активировали сразу после возврата доков курьером на отделение.


что это за такая странная процедура ? пришел курьер и забрал доки в отделение куда вы за ними потом пошли ? а какой ваше смысл курера ? и если я не хочу отдавать свои документы , показат это другое дело
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 21:35

Re: Идея Банк

Друг стал месяц как ФОП, кредитная нагрузка средняя (ТАС - между 5 и 10 изначально дали, Моно и Приват). Обанк дал 0. Либо опыт последнего места раб. менее 6 мес. сработал (зря так написал), либо потому что фоп.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 22:14

  Ananas1start написав:
  Prospero написав:Заказал карту ОБанки. Курьер оперативно приивез на следующий день после заявки в приложении, активировали сразу после возврата доков курьером на отделение.


что это за такая странная процедура ? пришел курьер и забрал доки в отделение куда вы за ними потом пошли ? а какой ваше смысл курера ? и если я не хочу отдавать свои документы , показат это другое дело

Ви нічого не зрозуміли. Кур'єр привозить кредитний договір, дивиться ваші документи, ви підписуєте банківські документи і курʼєр везе їх до відділення. Коли менеджер у відділенні отримує підписаний вами договір картка активується. Нічого у відділенні забирати потім не потрібно.
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