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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 лют, 2020 12:21
Re: Идея Банк
Коллеги, напомните пожалуйста, вывод своих с КБ и КБ онлайн без комиссии тут возможен?
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Нед 23 лют, 2020 12:27
Можливий...а от 300 в подарок неможливий.
НЕдостовірна реклама.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Нед 23 лют, 2020 12:49
Квесторе_поверніться
А детальніше, є що сказати?
(За 300 я вже писав як виходить у профільній гілці, подивіться уважно.)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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