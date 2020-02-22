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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 251
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 12:21

Re: Идея Банк

Коллеги, напомните пожалуйста, вывод своих с КБ и КБ онлайн без комиссии тут возможен?
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 12:27

  ukrprom2014 написав:Коллеги, напомните пожалуйста, вывод своих с КБ и КБ онлайн без комиссии тут возможен?

Можливий...а от 300 в подарок неможливий.
НЕдостовірна реклама. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 12:49

Квесторе_поверніться
А детальніше, є що сказати?
(За 300 я вже писав як виходить у профільній гілці, подивіться уважно.)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 14:22

  ukrprom2014 написав:Квесторе_поверніться
А детальніше, є що сказати?
(За 300 я вже писав як виходить у профільній гілці, подивіться уважно.)

Ахція 50+50 вже закінчилась...Ви в курсі? :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 15:45

Ще один покупець на Поляка намалювався
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 20:22

Добран1ч. У мене десь карта поляка пропала з ИБ.
маю на уваз1 карту с Монро , висить тилько рахунок и деяк1 кошти на н1м.
Реально забрати т1 кошти на Приват-и за допомогою "платеж1/перекази"?
Я так зрозум1в , там за переказ кошт1в в1зьме поляк 5 грн ?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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