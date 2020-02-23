Искатель написав:Хм, а какой (если не секрет, примерно) у Вас общий кредлимит по разным банкам?
200к, но кредитная нагрузка маленькая, фактически пользуюсь лимитом только по одной карте и то по желанию, а не по необходимости, и из грейса никогда не выходил. Как ФОП, кстати, зарегистрирован давно, уже почти 12 лет, так что недавняя регистрация ФОП в моем случае влиять не может.
Шо значит маленькая креднагрузка? Скоринг Таси, например, посчитает, шо для обслуживания кредитов вам необходимо ежемесячно иметь 200К/10=20К свободных средств, и пофиг пользуетесь вы кредлимитами или нет. Т.е. вы должны обеспечить доход на уровне 20К*3 ~ 50..60К в месяц тогда к вам претензий не будет
clientage написав:Шо значит маленькая креднагрузка? Скоринг Таси, например, посчитает, шо для обслуживания кредитов вам необходимо ежемесячно иметь 200К/10=20К свободных средств, т.е. вы должны обеспечить доход на уровне 20К*3 ~ 50..60К в месяц тогда к вам претензий не будет
Значит в УБКИ так написано Да и стабильный ежемесячный доход выше, чем Вы подсчитали. А (пре)скоринг ТАС, кстати, отшил меня даже без запроса в УБКИ - я ему сразу не понравился Может из-за бесперспективности, может из-за ФОП, может из-за чего-то другого, но запроса в УБКИ не было, были только данные анкеты, а там всё хорошо.
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ingtrans написав:А (пре)скоринг ТАС, кстати, отшил меня даже без запроса в УБКИ ... запроса в УБКИ не было, были только данные анкеты, а там всё хорошо.
А вы сами видели ту анкету то? Одному богу известно, шо там ота курица нашкрябала в той анкете, постоянно сверяясь со своим конспектом Мож она стаж ваш не так указала, мож ЕДРПОУ не тот шмякнула, вааще написала, шо безработный вместо того, шобы просто указать, шо справки нема, но доход 100К/мес
clientage написав:А вы сами видели ту анкету то? Одному богу известно, шо там ота курица нашкрябала в той анкете, постоянно сверяясь со своим конспектом Мож она стаж ваш не так указала, мож ЕДРПОУ не тот шмякнула, вааще написала, шо безработный вместо того, шобы просто указать, шо справки нема, но доход 100К/мес
Ну в компьютер, я, конечно, у них не заглядывал, но сильно сомневаюсь, что настолько всё плохо, что сотрудники вносят что попало. Но вообще в теме ТАСа читал, что иногда отшивают еще на прескоринге.
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ingtrans написав:что иногда отшивают еще на прескоринге
Отшивают безработных(не могут дать ЕДРПОУ своей конторы), стаж мньше 6 мес, без 2..3х контактных телефонов (ошибочных, не рабочих, трубку не берут), менагер неправильно заверила копию паспорта Это все про вас?
Востаннє редагувалось clientage в Пон 24 лют, 2020 10:52, всього редагувалось 1 раз.
clientage написав:А вы сами видели ту анкету то? Одному богу известно, шо там ота курица нашкрябала в той анкете, постоянно сверяясь со своим конспектом Мож она стаж ваш не так указала, мож ЕДРПОУ не тот шмякнула, вааще написала, шо безработный вместо того, шобы просто указать, шо справки нема, но доход 100К/мес
Ну в компьютер, я, конечно, у них не заглядывал, но сильно сомневаюсь, что настолько всё плохо, что сотрудники вносят что попало. Но вообще в теме ТАСа читал, что иногда отшивают еще на прескоринге.
А вы зря сомневаетесь. Я при проверке анкеты в банках перед подписанием иногда просто офигеваю от увиденного и заставляю переписывать все по новой.
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clientage написав:Отшивают безработных(не могут дать ЕДРПОУ своей конторы), стаж мньше 6 мес, без 2..3х контактных телефонов (ошибочных, не рабочих, трубку не берут) Это все про вас?
Не про меня, к тому же никуда не звонили (я даже не помню, чтобы номера телефонов спрашивали).
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Я же говорю, отшили на дальних подступах. Только ввели анкетные данные и тут же через 5 минут сообщили, что лимит 0. Потом в УБКИ смотрел - запроса не было. Он Идеи был запрос, от Форварда был, а от ТАС не было.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка