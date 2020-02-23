Додано: Пон 24 лют, 2020 10:24

clientage написав: Шо значит маленькая креднагрузка?

Скоринг Таси, например, посчитает, шо для обслуживания кредитов вам необходимо ежемесячно иметь 200К/10=20К свободных средств, т.е. вы должны обеспечить доход на уровне 20К*3 ~ 50..60К в месяц тогда к вам претензий не будет Шо значит маленькая креднагрузка?Скоринг Таси, например, посчитает, шо для обслуживания кредитов вам необходимо ежемесячно иметь 200К/10=20К свободных средств, т.е. вы должны обеспечить доход на уровне 20К*3 ~ 50..60К в месяц тогда к вам претензий не будет

Значит в УБКИ так написаноДа и стабильный ежемесячный доход выше, чем Вы подсчитали. А (пре)скоринг ТАС, кстати, отшил меня даже без запроса в УБКИ - я ему сразу не понравилсяМожет из-за бесперспективности, может из-за ФОП, может из-за чего-то другого, но запроса в УБКИ не было, были только данные анкеты, а там всё хорошо.