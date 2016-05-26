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Обслуговування в українських
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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1754175517561757

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 251
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 11:50

  clientage написав:
  nickvp написав:А чи може хто підказати як отримати квитанцію по операції в цьому "гарному" банку. Все що бачу, що гроші з мого рахунку пішли на транзитний. Квитанцію сформувати ні з мобільного додатку, ні з клієнт-банку сформувати не маю можливості. Працівники кажуть, що можуть надати виписку саме таку, яку бачу я - де не буде ні кому пішли гроші, ні точки оплати ..... нічогісінько.... :evil:

Боооже, й це за коміс 0.5%? Та нащо вам таке лихо? :mrgreen:

Та начебто на 5% розраховую :mrgreen: (платив за візу до Британії, а компанія повинна повернути - відрядження)
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 12:08

Re: Идея Банк

С удивлением узнал, что владельцам карт Идеи, получить карту ОБанку - зась.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 12:12

ukrprom2014
Ну так говорили, что можно будет позже. Но когда точно - неизвестно...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 12:14

  ukrprom2014 написав:С удивлением узнал, что владельцам карт Идеи, получить карту ОБанку - зась.

см. viewtopic.php?p=4850956#p4850956
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 12:18

clientage
Попробовал один зехер, заявку приняли :)
Если еще и КЛ нальют - дам занть.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 12:19

Re: Идея Банк

Интересует вариант безкомиссионного вывода своих с КБ и КБ Онлайн.
Можно в ЛС.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 12:29

  ukrprom2014 написав:Интересует вариант безкомиссионного вывода своих с КБ и КБ Онлайн.
Можно в ЛС.

Як +300грн в падарок заюзати...цікавить...тільки публічно?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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