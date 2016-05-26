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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 лют, 2020 11:50
Та начебто на 5% розраховую
(платив за візу до Британії, а компанія повинна повернути - відрядження)
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Додано: Пон 24 лют, 2020 12:08
С удивлением узнал, что владельцам карт Идеи, получить карту ОБанку - зась.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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ukrprom2014
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Додано: Пон 24 лют, 2020 12:12
ukrprom2014
Ну так говорили, что можно будет позже. Но когда точно - неизвестно...
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Vorlon
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Додано: Пон 24 лют, 2020 12:14
ukrprom2014 написав:
С удивлением узнал, что владельцам карт Идеи, получить карту ОБанку - зась.
см. viewtopic.php?p=4850956#p4850956
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 24 лют, 2020 12:18
clientage
Попробовал один зехер, заявку приняли
Если еще и КЛ нальют - дам занть.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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ukrprom2014
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Додано: Пон 24 лют, 2020 12:19
Интересует вариант безкомиссионного вывода своих с КБ и КБ Онлайн.
Можно в ЛС.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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ukrprom2014
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Додано: Пон 24 лют, 2020 12:29
ukrprom2014 написав:
Интересует вариант безкомиссионного вывода своих с КБ и КБ Онлайн.
Можно в ЛС.
Як +300грн в падарок
заюзати...цікавить...тільки публічно?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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