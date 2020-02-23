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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 лют, 2020 12:14
ukrprom2014 написав:
С удивлением узнал, что владельцам карт Идеи, получить карту ОБанку - зась.
см. viewtopic.php?p=4850956#p4850956
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 24 лют, 2020 12:18
clientage
Попробовал один зехер, заявку приняли
Если еще и КЛ нальют - дам занть.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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ukrprom2014
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Додано: Пон 24 лют, 2020 12:19
Интересует вариант безкомиссионного вывода своих с КБ и КБ Онлайн.
Можно в ЛС.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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Додано: Пон 24 лют, 2020 16:35
clientage написав: ingtrans написав: Искатель написав:
Хм, а какой (если не секрет, примерно) у Вас общий кредлимит по разным банкам?
200к, но кредитная нагрузка маленькая, фактически пользуюсь лимитом только по одной карте и то по желанию, а не по необходимости, и из грейса никогда не выходил. Как ФОП, кстати, зарегистрирован давно, уже почти 12 лет, так что недавняя регистрация ФОП в моем случае влиять не может.
Шо значит маленькая креднагрузка?
Скоринг Таси, например, посчитает, шо для обслуживания кредитов вам необходимо ежемесячно иметь 200К/10=20К свободных средств, и пофиг пользуетесь вы кредлимитами или нет.
Т.е. вы должны обеспечить доход на уровне 20К*3 ~ 50..60К в месяц тогда к вам претензий не будет
Это с прескорингом и со скорингом таса беда, а не с общим кредитным лимитом которым не пользуются. )
ingtrans написав:
Да и стабильный ежемесячный доход выше, чем Вы подсчитали. А (пре)скоринг ТАС, кстати, отшил меня даже без запроса в УБКИ - я ему сразу не понравился
Может из-за бесперспективности...
Бинго!
Востаннє редагувалось Maksi2
в Пон 24 лют, 2020 16:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 16:42
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Vorlon
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Додано: Пон 24 лют, 2020 16:44
Vorlon написав:Maksi2
Аналогичных вариантов нет.
Ну и слава богу.
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