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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1754175517561757

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 251
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 12:14

  ukrprom2014 написав:С удивлением узнал, что владельцам карт Идеи, получить карту ОБанку - зась.

см. viewtopic.php?p=4850956#p4850956
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 12:18

clientage
Попробовал один зехер, заявку приняли :)
Если еще и КЛ нальют - дам занть.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 12:19

Re: Идея Банк

Интересует вариант безкомиссионного вывода своих с КБ и КБ Онлайн.
Можно в ЛС.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 16:35

  clientage написав:
  ingtrans написав:
  Искатель написав:Хм, а какой (если не секрет, примерно) у Вас общий кредлимит по разным банкам?

200к, но кредитная нагрузка маленькая, фактически пользуюсь лимитом только по одной карте и то по желанию, а не по необходимости, и из грейса никогда не выходил. Как ФОП, кстати, зарегистрирован давно, уже почти 12 лет, так что недавняя регистрация ФОП в моем случае влиять не может.

Шо значит маленькая креднагрузка?
Скоринг Таси, например, посчитает, шо для обслуживания кредитов вам необходимо ежемесячно иметь 200К/10=20К свободных средств, и пофиг пользуетесь вы кредлимитами или нет.
Т.е. вы должны обеспечить доход на уровне 20К*3 ~ 50..60К в месяц тогда к вам претензий не будет :)

Это с прескорингом и со скорингом таса беда, а не с общим кредитным лимитом которым не пользуются. )
  ingtrans написав:Да и стабильный ежемесячный доход выше, чем Вы подсчитали. А (пре)скоринг ТАС, кстати, отшил меня даже без запроса в УБКИ - я ему сразу не понравился :) Может из-за бесперспективности...

Бинго! :mrgreen:
Востаннє редагувалось Maksi2 в Пон 24 лют, 2020 16:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 16:42

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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 16:44

  Vorlon написав:Maksi2
Аналогичных вариантов нет.

Ну и слава богу.
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