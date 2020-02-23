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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1755175617571758>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 251
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 12:14

  ukrprom2014 написав:С удивлением узнал, что владельцам карт Идеи, получить карту ОБанку - зась.

см. viewtopic.php?p=4850956#p4850956
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 12:18

clientage
Попробовал один зехер, заявку приняли :)
Если еще и КЛ нальют - дам занть.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 12:19

Re: Идея Банк

Интересует вариант безкомиссионного вывода своих с КБ и КБ Онлайн.
Можно в ЛС.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 16:35

  clientage написав:
  ingtrans написав:
  Искатель написав:Хм, а какой (если не секрет, примерно) у Вас общий кредлимит по разным банкам?

200к, но кредитная нагрузка маленькая, фактически пользуюсь лимитом только по одной карте и то по желанию, а не по необходимости, и из грейса никогда не выходил. Как ФОП, кстати, зарегистрирован давно, уже почти 12 лет, так что недавняя регистрация ФОП в моем случае влиять не может.

Шо значит маленькая креднагрузка?
Скоринг Таси, например, посчитает, шо для обслуживания кредитов вам необходимо ежемесячно иметь 200К/10=20К свободных средств, и пофиг пользуетесь вы кредлимитами или нет.
Т.е. вы должны обеспечить доход на уровне 20К*3 ~ 50..60К в месяц тогда к вам претензий не будет :)

Это с прескорингом и со скорингом таса беда, а не с общим кредитным лимитом которым не пользуются. )
  ingtrans написав:Да и стабильный ежемесячный доход выше, чем Вы подсчитали. А (пре)скоринг ТАС, кстати, отшил меня даже без запроса в УБКИ - я ему сразу не понравился :) Может из-за бесперспективности...

Бинго! :mrgreen:
Востаннє редагувалось Maksi2 в Пон 24 лют, 2020 16:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 16:42

Maksi2
Аналогичных вариантов нет.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 16:44

  Vorlon написав:Maksi2
Аналогичных вариантов нет.

Ну и слава богу.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 17:37

Карта O.Bank

Может тема уже и поднималась, но, перелистав несколько страниц, не нашел ответа.

-все переводы между картами, в том числе в счет кредитных средств, снятие и пополнение – без комиссии в течение первых четырех месяцев с момента активации карты в приложении;
-кэшбек за онлайн-покупки составляет 5% в счет кредитных средств;


Что означает "переводы между картами"? Имеется ввиду карты Идеи или любые?

Кешбек по любым онлайн-операциям (кроме перевода) или есть ограничения, например, коммуналка, ж/д?
ygn
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 18:12

)) а у меня О.банк так и не завелся. Карту привезли, а приложение не работает (Андроид 9). В ТГ оставил заявку, новостей нет ))
mikos
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 18:16

Re: Идея Банк

  mikos написав:Карту привезли, а приложение не работает

А как именно не работает? Я сталкивался с несколькими вариантами, может что-то похожее было и у меня.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 18:38

  clientage написав:
  ingtrans написав:
  Искатель написав:Хм, а какой (если не секрет, примерно) у Вас общий кредлимит по разным банкам?

200к, но кредитная нагрузка маленькая, фактически пользуюсь лимитом только по одной карте и то по желанию, а не по необходимости, и из грейса никогда не выходил. Как ФОП, кстати, зарегистрирован давно, уже почти 12 лет, так что недавняя регистрация ФОП в моем случае влиять не может.

Шо значит маленькая креднагрузка?
Скоринг Таси, например, посчитает, шо для обслуживания кредитов вам необходимо ежемесячно иметь 200К/10=20К свободных средств, и пофиг пользуетесь вы кредлимитами или нет.
Т.е. вы должны обеспечить доход на уровне 20К*3 ~ 50..60К в месяц тогда к вам претензий не будет :)

Дружище, в этом случае ты не прав. Та же ТАСя мне как безработному, с креднагрузкой в 200к, подняла лимит с 0к до 25к. Просто я полгода попользовался картой, а потом закинул её на полку. Через месяц лимит увеличили. Хотя не исключаю варианта когда скоринг при оформлении, и скоринг при увеличении лимита работает по разному.
Идея вобще с рейтингом 314 и кредитной нагрузкой в 420к, дала без проблем под полтинник. Честно говоря, рейтинг тот *** полная. Банки в основном интересует отсутствие просроченных платежей, коих в моём случае нет ни одного. Однако рейтинг низкий. Это да. :)
Кто не пьёт, тот не рискует.
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