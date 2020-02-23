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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 лют, 2020 12:14
ukrprom2014 написав:
С удивлением узнал, что владельцам карт Идеи, получить карту ОБанку - зась.
см. viewtopic.php?p=4850956#p4850956
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 24 лют, 2020 12:18
clientage
Попробовал один зехер, заявку приняли
Если еще и КЛ нальют - дам занть.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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ukrprom2014
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Додано: Пон 24 лют, 2020 12:19
Интересует вариант безкомиссионного вывода своих с КБ и КБ Онлайн.
Можно в ЛС.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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Додано: Пон 24 лют, 2020 16:35
clientage написав: ingtrans написав: Искатель написав:
Хм, а какой (если не секрет, примерно) у Вас общий кредлимит по разным банкам?
200к, но кредитная нагрузка маленькая, фактически пользуюсь лимитом только по одной карте и то по желанию, а не по необходимости, и из грейса никогда не выходил. Как ФОП, кстати, зарегистрирован давно, уже почти 12 лет, так что недавняя регистрация ФОП в моем случае влиять не может.
Шо значит маленькая креднагрузка?
Скоринг Таси, например, посчитает, шо для обслуживания кредитов вам необходимо ежемесячно иметь 200К/10=20К свободных средств, и пофиг пользуетесь вы кредлимитами или нет.
Т.е. вы должны обеспечить доход на уровне 20К*3 ~ 50..60К в месяц тогда к вам претензий не будет
Это с прескорингом и со скорингом таса беда, а не с общим кредитным лимитом которым не пользуются. )
ingtrans написав:
Да и стабильный ежемесячный доход выше, чем Вы подсчитали. А (пре)скоринг ТАС, кстати, отшил меня даже без запроса в УБКИ - я ему сразу не понравился
Может из-за бесперспективности...
Бинго!
Востаннє редагувалось Maksi2
в Пон 24 лют, 2020 16:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 16:42
Maksi2
Аналогичных вариантов нет.
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Vorlon
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Додано: Пон 24 лют, 2020 16:44
Vorlon написав:Maksi2
Аналогичных вариантов нет.
Ну и слава богу.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 17:37
Может тема уже и поднималась, но, перелистав несколько страниц, не нашел ответа.
-все переводы между картами, в том числе в счет кредитных средств, снятие и пополнение – без комиссии в течение первых четырех месяцев с момента активации карты в приложении;
-кэшбек за онлайн-покупки составляет 5% в счет кредитных средств;
Что означает "переводы между картами"? Имеется ввиду карты Идеи или любые?
Кешбек по любым онлайн-операциям (кроме перевода) или есть ограничения, например, коммуналка, ж/д?
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ygn
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Додано: Пон 24 лют, 2020 18:12
)) а у меня О.банк так и не завелся. Карту привезли, а приложение не работает (Андроид 9). В ТГ оставил заявку, новостей нет ))
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mikos
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Додано: Пон 24 лют, 2020 18:16
mikos написав:
Карту привезли, а приложение не работает
А как именно не работает? Я сталкивался с несколькими вариантами, может что-то похожее было и у меня.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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ingtrans
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Додано: Пон 24 лют, 2020 18:38
clientage написав: ingtrans написав: Искатель написав:
Хм, а какой (если не секрет, примерно) у Вас общий кредлимит по разным банкам?
200к, но кредитная нагрузка маленькая, фактически пользуюсь лимитом только по одной карте и то по желанию, а не по необходимости, и из грейса никогда не выходил. Как ФОП, кстати, зарегистрирован давно, уже почти 12 лет, так что недавняя регистрация ФОП в моем случае влиять не может.
Шо значит маленькая креднагрузка?
Скоринг Таси, например, посчитает, шо для обслуживания кредитов вам необходимо ежемесячно иметь 200К/10=20К свободных средств, и пофиг пользуетесь вы кредлимитами или нет.
Т.е. вы должны обеспечить доход на уровне 20К*3 ~ 50..60К в месяц тогда к вам претензий не будет
Дружище, в этом случае ты не прав. Та же ТАСя мне как безработному, с креднагрузкой в 200к, подняла лимит с 0к до 25к. Просто я полгода попользовался картой, а потом закинул её на полку. Через месяц лимит увеличили. Хотя не исключаю варианта когда скоринг при оформлении, и скоринг при увеличении лимита работает по разному.
Идея вобще с рейтингом 314 и кредитной нагрузкой в 420к, дала без проблем под полтинник. Честно говоря, рейтинг тот *** полная. Банки в основном интересует отсутствие просроченных платежей, коих в моём случае нет ни одного. Однако рейтинг низкий. Это да.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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