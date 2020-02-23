Искатель написав:Хм, а какой (если не секрет, примерно) у Вас общий кредлимит по разным банкам?
200к, но кредитная нагрузка маленькая, фактически пользуюсь лимитом только по одной карте и то по желанию, а не по необходимости, и из грейса никогда не выходил. Как ФОП, кстати, зарегистрирован давно, уже почти 12 лет, так что недавняя регистрация ФОП в моем случае влиять не может.
Шо значит маленькая креднагрузка? Скоринг Таси, например, посчитает, шо для обслуживания кредитов вам необходимо ежемесячно иметь 200К/10=20К свободных средств, и пофиг пользуетесь вы кредлимитами или нет. Т.е. вы должны обеспечить доход на уровне 20К*3 ~ 50..60К в месяц тогда к вам претензий не будет
Это с прескорингом и со скорингом таса беда, а не с общим кредитным лимитом которым не пользуются. )
ingtrans написав:Да и стабильный ежемесячный доход выше, чем Вы подсчитали. А (пре)скоринг ТАС, кстати, отшил меня даже без запроса в УБКИ - я ему сразу не понравился Может из-за бесперспективности...
Бинго!
Востаннє редагувалось Maksi2 в Пон 24 лют, 2020 16:43, всього редагувалось 1 раз.
Может тема уже и поднималась, но, перелистав несколько страниц, не нашел ответа.
-все переводы между картами, в том числе в счет кредитных средств, снятие и пополнение – без комиссии в течение первых четырех месяцев с момента активации карты в приложении; -кэшбек за онлайн-покупки составляет 5% в счет кредитных средств;
Что означает "переводы между картами"? Имеется ввиду карты Идеи или любые?
Кешбек по любым онлайн-операциям (кроме перевода) или есть ограничения, например, коммуналка, ж/д?
mikos написав:Карту привезли, а приложение не работает
А как именно не работает? Я сталкивался с несколькими вариантами, может что-то похожее было и у меня.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Искатель написав:Хм, а какой (если не секрет, примерно) у Вас общий кредлимит по разным банкам?
200к, но кредитная нагрузка маленькая, фактически пользуюсь лимитом только по одной карте и то по желанию, а не по необходимости, и из грейса никогда не выходил. Как ФОП, кстати, зарегистрирован давно, уже почти 12 лет, так что недавняя регистрация ФОП в моем случае влиять не может.
Шо значит маленькая креднагрузка? Скоринг Таси, например, посчитает, шо для обслуживания кредитов вам необходимо ежемесячно иметь 200К/10=20К свободных средств, и пофиг пользуетесь вы кредлимитами или нет. Т.е. вы должны обеспечить доход на уровне 20К*3 ~ 50..60К в месяц тогда к вам претензий не будет
Дружище, в этом случае ты не прав. Та же ТАСя мне как безработному, с креднагрузкой в 200к, подняла лимит с 0к до 25к. Просто я полгода попользовался картой, а потом закинул её на полку. Через месяц лимит увеличили. Хотя не исключаю варианта когда скоринг при оформлении, и скоринг при увеличении лимита работает по разному. Идея вобще с рейтингом 314 и кредитной нагрузкой в 420к, дала без проблем под полтинник. Честно говоря, рейтинг тот *** полная. Банки в основном интересует отсутствие просроченных платежей, коих в моём случае нет ни одного. Однако рейтинг низкий. Это да.
Фантом написав:Банки в основном интересует отсутствие просроченных платежей, коих в моём случае нет ни одного. Однако рейтинг низкий. Это да.
В моем случае просроченных платежей отродясь не было и рейтинг неплохой, но на О.Карту лимита не дали.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Фантом написав:Банки в основном интересует отсутствие просроченных платежей, коих в моём случае нет ни одного. Однако рейтинг низкий. Это да.
В моем случае просроченных платежей отродясь не было и рейтинг неплохой, но на О.Карту лимита не дали.
Зачем Вам та О.Карта? Там судя по всему, программа скорит и криво работает, отсеивая потенциальных клиентов. Попробуйте оформить Кредитна картка Card Blanche Online https://ideabank.ua/uk/card-credit без страховки. И кешбэк выше, и шансов больше на получение лимита, т.к. тут живое человеческое общение.