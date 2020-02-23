Додано: Пон 24 лют, 2020 18:38

clientage написав: ingtrans написав: Искатель написав: Хм, а какой (если не секрет, примерно) у Вас общий кредлимит по разным банкам? Хм, а какой (если не секрет, примерно) у Вас общий кредлимит по разным банкам?

200к, но кредитная нагрузка маленькая, фактически пользуюсь лимитом только по одной карте и то по желанию, а не по необходимости, и из грейса никогда не выходил. Как ФОП, кстати, зарегистрирован давно, уже почти 12 лет, так что недавняя регистрация ФОП в моем случае влиять не может. 200к, но кредитная нагрузка маленькая, фактически пользуюсь лимитом только по одной карте и то по желанию, а не по необходимости, и из грейса никогда не выходил. Как ФОП, кстати, зарегистрирован давно, уже почти 12 лет, так что недавняя регистрация ФОП в моем случае влиять не может.

Шо значит маленькая креднагрузка?

Скоринг Таси, например, посчитает, шо для обслуживания кредитов вам необходимо ежемесячно иметь 200К/10=20К свободных средств, и пофиг пользуетесь вы кредлимитами или нет.

Т.е. вы должны обеспечить доход на уровне 20К*3 ~ 50..60К в месяц тогда к вам претензий не будет Шо значит маленькая креднагрузка?Скоринг Таси, например, посчитает, шо для обслуживания кредитов вам необходимо ежемесячно иметь 200К/10=20К свободных средств, и пофиг пользуетесь вы кредлимитами или нет.Т.е. вы должны обеспечить доход на уровне 20К*3 ~ 50..60К в месяц тогда к вам претензий не будет

Дружище, в этом случае ты не прав. Та же ТАСя мне как безработному, с креднагрузкой в 200к, подняла лимит с 0к до 25к. Просто я полгода попользовался картой, а потом закинул её на полку. Через месяц лимит увеличили. Хотя не исключаю варианта когда скоринг при оформлении, и скоринг при увеличении лимита работает по разному.Идея вобще с рейтингом 314 и кредитной нагрузкой в 420к, дала без проблем под полтинник. Честно говоря, рейтинг тот *** полная. Банки в основном интересует отсутствие просроченных платежей, коих в моём случае нет ни одного. Однако рейтинг низкий. Это да.