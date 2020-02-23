Фантом написав:Банки в основном интересует отсутствие просроченных платежей, коих в моём случае нет ни одного. Однако рейтинг низкий. Это да.
В моем случае просроченных платежей отродясь не было и рейтинг неплохой, но на О.Карту лимита не дали.
Зачем Вам та О.Карта? Там судя по всему, программа криво работает и отсеивает потенциальных клиентов некорректно. Попробуйте оформить Кредитна картка Card Blanche Online https://ideabank.ua/uk/card-credit без страховки. И кешбэк выше, и шансов больше на получение лимита.
Фантом написав:Зачем Вам та О.Карта? Там судя по всему, программа скорит и криво работает, отсеивая потенциальных клиентов. Попробуйте оформить Кредитна картка Card Blanche Online https://ideabank.ua/uk/card-credit без страховки. И кешбэк выше, и шансов больше на получение лимита, т.к. тут живое человеческое общение.
Где-то тут страниц 10 назад описывали, чем О.Карта лучше Card Blanche Online. Правда, О.Карта мне и на самом деле не очень нужна, но Card Blanche Online нужна еще меньше.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Фантом написав:Но, факт в том, что программа не даёт запрос в УБКИ и отказывает в лимите. Плюс куча проблем в самом приложении.
Почему это не дает? Дает. В моем случае запрос в УБКИ был, но лимит все равно 0.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Фантом написав:Банки в основном интересует отсутствие просроченных платежей, коих в моём случае нет ни одного. Однако рейтинг низкий. Это да.
В моем случае просроченных платежей отродясь не было и рейтинг неплохой, но на О.Карту лимита не дали.
Зачем Вам та О.Карта? Там судя по всему, программа скорит и криво работает, отсеивая потенциальных клиентов. Попробуйте оформить Кредитна картка Card Blanche Online https://ideabank.ua/uk/card-credit без страховки. И кешбэк выше, и шансов больше на получение лимита, т.к. тут живое человеческое общение.
Так тут увесь час лякають, що битій свиноті не дають Онлайн, бо забагато кредиток, особливо без страховки. Уся надія була на цього котоклона, але тепер виглядає так, що це не о-банк, а 0-банка.
Фантом написав:Но, факт в том, что программа не даёт запрос в УБКИ и отказывает в лимите. Плюс куча проблем в самом приложении.
Почему это не дает? Дает. В моем случае запрос в УБКИ был, но лимит все равно 0.
Просто, тут куча всего. ТАСя, Идея...
ingtrans написав:
clientage написав:Тася? Ничосибе
Я же говорю, отшили на дальних подступах. Только ввели анкетные данные и тут же через 5 минут сообщили, что лимит 0. Потом в УБКИ смотрел - запроса не было. Он Идеи был запрос, от Форварда был, а от ТАС не было.
Запутали совсем. Сваливаю из ветки, а то насоветую сейчас...